快訊

美媒：美啟動對台重大軍事合作 陸軍特種部隊長駐

雙北有感！21點36分東部海域規模4.5地震 最大震度3級

阿沁網紅嫩妻認持毒！地檢署外90度鞠躬 哽咽「都是我自己的行為」

新北泰山死亡車禍 過馬路遭大貨車撞擊輾過…8旬老婦送醫不治

中央社／ 新北13日電

新北市泰山區泰林路二段今天發生死亡車禍，年逾8旬老婦過馬路時，遭大貨車撞到並輾過，當場沒有生命跡象，經警消救出送醫急救後仍宣告不治。肇事責任仍待警方調查釐清。

林口分局以訊息說明，泰山區泰林路二段今天上午11時許發生一起死亡事故，根據警方調閱監視畫面，可以看到許多車輛停等紅燈，當綠燈亮起及各車輛慢速前進時，有老婦當場被起步的大貨車撞擊輾過。

警消獲報到場搶救，將卡在大貨車下方的8旬黃姓老婦救出，但因左大腿大量出血，當場沒有呼吸心跳，經送醫急救到12時23分，最後仍因傷重宣告不治。

警方表示，據46歲李姓大貨車駕駛供稱，疑因視線死角沒看到老婦人，經酒測，李男酒測值為0，後續將調閱相關影像，以釐清肇事責任。

新北市泰山區泰林路二段13日上午發生死亡車禍，一名老婦人過馬路時遭大貨車撞擊輾過，警消獲報到場搶救，將卡在大貨車下方的老婦救出，但她已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。圖／翻攝照片（中央社）
新北市泰山區泰林路二段13日上午發生死亡車禍，一名老婦人過馬路時遭大貨車撞擊輾過，警消獲報到場搶救，將卡在大貨車下方的老婦救出，但她已無呼吸心跳，經送醫急救仍宣告不治。圖／翻攝照片（中央社）

新北 老婦 車禍 酒測

延伸閱讀

泰山經營權大戰持續延燒 獨董蕭勝賢請辭

綠燈一亮…曳引車剛起步沒看到 新北老婦穿越馬路遭輾亡

2024綠色博覽會30日開場 新北以萬金杜鵑布置特色物產館

影／宜蘭綠色博覽會 新北物產館萬金杜鵑登場

相關新聞

可怕！工廠操作機具疑「輪胎氣爆」鋁圈噴出 釀一死一傷

台南市山上區晚間驚傳工廠事故，山上區某零件製造工廠，員工操作機台時疑似輪胎氣爆，導致鋁圈噴出釀禍，初步了解，24歲...

義消兄弟才剛衝出門打火 自家鐵工廠竟起火「燒光約200平方公尺」

嘉義縣朴子市一對義消兄弟今天下午出勤協助雜草火警，但沒過多久自家在鴨母寮的鐵工廠卻突然因不明原因起火，濃煙烈火竄天，工廠...

新北泰山死亡車禍 過馬路遭大貨車撞擊輾過…8旬老婦送醫不治

新北市泰山區泰林路二段今天發生死亡車禍，年逾8旬老婦過馬路時，遭大貨車撞到並輾過，當場沒有生命跡象，經警消救出送醫急救後...

台籍船長遭印尼船員圍毆影片流出 漁業署說話了

屏東縣東港籍「振銘洋368號」漁船的台籍船長，本月7日於模里西斯路易士港遭船員毆打，漁業署表示，本案已函請檢調及警政機關...

員林老婦石筍埤圳「載浮載沉」 工人救起仍回天乏術…身分待指認

彰化縣員林市近大饒路的石筍埤圳護欄施工人員今天下午三點多突看到大排內有人載浮載沉，莊姓員工即跳下水救人，岸上二名移工協助...

竹北嚴重車禍…行經路口遭瓦斯分裝車撞擊 女騎單車倒地命危

新竹縣竹北市今天下午5時許發生嚴重車禍意外，一名30多歲女子騎乘單車行經中華路與興隆路口時，不慎與瓦斯分裝車發生擦撞，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。