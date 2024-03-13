新北泰山死亡車禍 過馬路遭大貨車撞擊輾過…8旬老婦送醫不治

新北市泰山區泰林路二段今天發生死亡車禍，年逾8旬老婦過馬路時，遭大貨車撞到並輾過，當場沒有生命跡象，經警消救出送醫急救後仍宣告不治。肇事責任仍待警方調查釐清。

林口分局以訊息說明，泰山區泰林路二段今天上午11時許發生一起死亡事故，根據警方調閱監視畫面，可以看到許多車輛停等紅燈，當綠燈亮起及各車輛慢速前進時，有老婦當場被起步的大貨車撞擊輾過。

警消獲報到場搶救，將卡在大貨車下方的8旬黃姓老婦救出，但因左大腿大量出血，當場沒有呼吸心跳，經送醫急救到12時23分，最後仍因傷重宣告不治。

警方表示，據46歲李姓大貨車駕駛供稱，疑因視線死角沒看到老婦人，經酒測，李男酒測值為0，後續將調閱相關影像，以釐清肇事責任。