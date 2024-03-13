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八堵分駐所貨車闖入1警亡…勤務恢復正常 黃明昭慰問遭波及受傷女警

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

警政署長黃明昭今天前往基隆警三分局八堵分駐所，關懷同仁服勤情形，以及駐地安全改善情形。簡姓男子2月29日深夜開車衝入分駐所，造成警員蘇昱鴻死亡，廖姓女警受輕傷。簡員告別式昨天舉行，黃明昭出席公祭儀式，今再赴分駐所致贈慰問金給廖姓女警。

警三分局表示，八堵分駐所遭簡男駕駛小貨車衝撞駛入，造成蘇昱鴻不幸身亡，廖姓女警受傷。分局全力協助蘇員警家屬治喪，昨天在新北市立殯儀館舉辦告別式；廖姓女警事後安排休假調養，日前返回崗位服勤。

黃明昭今在基隆市警局長翁群能陪同，前往八堵分駐所關懷同仁，並致贈慰問金給因公受傷廖姓女警。廖的哥哥也任警職，目前在新北市汐止警分局服務。

黃明昭表示，很遺憾同仁蘇昱職因公死亡，離開大家。所內相關勤務需要正常運作，所以特別到八堵所慰問，關心同仁身心健康及廳舍安全防護措施。

翁群能說，統計全市共有13處派出所有需要加裝安全防護措施，目前已經進行規畫，會陸續設置，並向黃明昭提及希望改建警察職務宿舍，留住更多優秀人才。

警三分局已在八堵分駐所門口裝設高強度防撞鋼架阻隔設施，被撞毀大門及設備都已修復更新，新的值班台有裝設3A等級防彈玻璃，更有助確保員警執勤安全。

警政署長黃明昭今到基隆警三分局八堵分駐所，關懷因公受傷的廖姓女警。記者邱瑞杰／攝影
警政署長黃明昭今到基隆警三分局八堵分駐所，關懷因公受傷的廖姓女警。記者邱瑞杰／攝影
警政署長黃明昭今到基隆警三分局八堵分駐所，關懷因公受傷的廖姓女警。記者邱瑞杰／攝影
警政署長黃明昭今到基隆警三分局八堵分駐所，關懷因公受傷的廖姓女警。記者邱瑞杰／攝影

告別式 基隆 女警 警察 黃明昭

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