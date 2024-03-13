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孩遭撞倒受傷…對方爸爸竟稱「我非善類」 幼兒園家長群組發文反被告

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄許姓男子的么子被周姓男子的兒子推倒受傷，幼稚園為此召開家長座談會，周男在會中自稱「我不是什麼善類」，會議結束後，許男在家長群組傳訊，指周男「無法想像與理解」、「您的孩子打人也不會少」，周男不滿提告，檢方認為許男言論可受公評，偵結不起訴。

檢方調查，許男、周男的孩子都在同間幼稚園上課，前年12月間，許男發現孩子手臂、臉部有傷，傳訊息給幼稚園老師，經老師回訊，才知道周男孩子曾與他兒子發生爭執。

事隔沒幾天，同年月7日，許男么子又被周男的兒子撞倒，眼睛撞到桌子受傷，許男質疑孩子遭周男兒子欺負，在家長群組中傳訊，指周男「你去看監視器，會發現您的孩子打人次數也不會少」。

兩名孩子在校發生衝突，校方為了解決孩子及家長紛爭，舉辦家長座談會，周男遭控於座談會中自稱「我不是什麼善類」，「我說不定很偏激呀，講白一點，說不定是恐龍家長，我沒有說我很好」、「今天給我一個結果」。

許男質疑周男在會議中恐嚇，又在家長群組中傳訊「開會聽到周男的訴求，讓他無法想像跟理解，儼然成為被害人似的一味提出恐嚇話語」。

周男不滿，指許男在群組中發言貶損他跟孩子的人格評價，氣得對許男提告誹謗。許男挨告後反駁，稱周男在座談會中，稱會對好幾個家長提告，並說自己是恐龍家長，非善類，他是孩子受傷，老師無法處理，才會傳這些訊息。

檢方根據幼稚園老師跟家長對話紀錄，證實周男孩子確實曾推倒許男孩子，許男是信任孩子及老師的訊息，才會稱周的孩子「打人次數也不少」。

檢方認為，許男訊息內容是針對周男在家長座談會中的發言，即便用詞情緒化，但並非無事實根據，屬於合理評論，不具誹謗故意，偵結處分許男不起訴。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

家長群組 幼稚園 恐嚇 提告 監視器

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