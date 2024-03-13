鬼門關前救回6旬翁…菜鳥消防入職剛滿月 她讚：最棒禮物

桃園市桃園區一名6旬男子上個月在菜市場擺攤，未料突然倒地，所幸在熱心民眾及救護人員的極力搶救之下，順利搶回一命，近日男子順利康復出院。其中一名三民消防分隊女性救護人員，才剛入職「滿月」，隨即展現救護專業，妙手救回老翁。

桃園市三民消防分隊上個月4日上午，接獲桃園區一名60多歲男性OHCA（到院前心肺功能停止）的救護案件。當天適逢年節前假日，民眾紛紛上菜市場採買年貨，在熙來攘往的街道上，叫賣聲絡繹不絕，一名攤販突然失去意識倒地不起，眾多業者及民眾目睹嚇壞，立即撥打119報案後，配合派遣員線上指導CPR（心肺復甦術），第一時間搶救患者。

救護人員抵達現場，迅速接手評估，發現患者疑似為心臟疾病引起的到院前心臟驟停，立即對他實施CPR及AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救，同時給予高濃度氧氣，在眾人聯手努力急救下，患者在現場恢復心跳呼吸，經送醫救治後，近日平安康復出院。

三民消防分隊指出，救護團隊中有一名亮眼的新進成員黃靖雅，今年1月4日正式加入桃園消防，出勤當天恰巧為入職「滿月」，就成功挽回寶貴的性命，也成為最棒的禮物。黃靖雅表示，看到患者在自己的手上被救回來且平安健康地出院，感動難以言喻，「我會將這次成功的經驗當成養分，繼續學習，用我的專業救下更多的人」。

三民消防分隊長黃柏豪表示，這次成功救回OHCA患者，對新進人員是極大的鼓勵與肯定，能學以致用，將訓練的成果運用在救護現場，獲得良好成效，消防單位會持續訓練精進，繼續守護市民安全。另也提醒民眾，近日天氣變化不定，日夜溫差大，心血管疾病患者應多加注意保暖，平時多注意是否出現心臟病徵兆，建議一旦發現，立即就醫接受治療，把握黃金治療時間。