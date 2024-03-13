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BMW路中拋錨…北市警10分鐘排除 事後驚：駕駛是科技董座

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

凌華科技董事長劉鈞（左）、凌華教育基金會董事長倪寒芬（中）、中正警第一分局長張嘉煌（右）合影留念。記者翁至成／翻攝
凌華科技董事長劉鈞（左）、凌華教育基金會董事長倪寒芬（中）、中正警第一分局長張嘉煌（右）合影留念。記者翁至成／翻攝

中正第一分局交通分隊警員葉財文日前在中山南路執勤，發現一輛BMW綠燈後遲遲不前進，認為有異上前關心，知道是車子拋錨動彈不得立刻協助，10分鐘內聯繫拖吊車，化解交通回堵。事後車主示意身分親自向警方致謝，這才知道車主是凌華科技董座，董座夫婦也至警分局贈送禮品給葉員，表達感謝。

警方表示，當時葉員發現有一輛BMW在車道遲遲不前進，怕造成交通壅塞上前查看，車主表示，停等紅燈時，車輛突然熄火且排檔桿無法作動，一時不知如何是好。

當時車流量大，葉員立刻以巡邏機車與交通錐作適當警示與區隔，讓後方來車提早改道，並站在後方疏導車流，也幫忙車主聯繫拖吊車，讓拖吊車在10分鐘內抵達，移置拋錨的BMW，順利排除狀況。

當下車主先協助愛車維修，事後感念警方的熱心協助，致電詢問轄區中正第一分局「是誰幫我排除故障車？」警方這才知道原來車主是凌華科技董座，安排董座夫婦至分局表揚葉員善舉，同時合影留念。

日前一輛BMW行經北市中山南路時，因故障拋錨，執勤員警見狀協助聯繫拖吊車紓解交通。記者翁至成／翻攝
日前一輛BMW行經北市中山南路時，因故障拋錨，執勤員警見狀協助聯繫拖吊車紓解交通。記者翁至成／翻攝

BMW 凌華 車主 車道

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