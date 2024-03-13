BMW路中拋錨…北市警10分鐘排除 事後驚：駕駛是科技董座

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹醫院搶救第20天，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊傳出好消息，彰化秀傳醫院速報「剛剛陳家姊姊已經醒了」，彰化秀傳神經外科主任鄭均洹和她的姑婆一起去看她的時候，讓她睜開眼睛和閉上眼睛，還有跟她說聽得懂就眨兩下眼睛，她都可以照做了。至於在彰基救治的妹妹，昏迷指數仍維持3。

2024-03-13 11:38