聽新聞
test
0:00 / 0:00
BMW路中拋錨…北市警10分鐘排除 事後驚：駕駛是科技董座
中正第一分局交通分隊警員葉財文日前在中山南路執勤，發現一輛BMW綠燈後遲遲不前進，認為有異上前關心，知道是車子拋錨動彈不得立刻協助，10分鐘內聯繫拖吊車，化解交通回堵。事後車主示意身分親自向警方致謝，這才知道車主是凌華科技董座，董座夫婦也至警分局贈送禮品給葉員，表達感謝。
警方表示，當時葉員發現有一輛BMW在車道遲遲不前進，怕造成交通壅塞上前查看，車主表示，停等紅燈時，車輛突然熄火且排檔桿無法作動，一時不知如何是好。
當時車流量大，葉員立刻以巡邏機車與交通錐作適當警示與區隔，讓後方來車提早改道，並站在後方疏導車流，也幫忙車主聯繫拖吊車，讓拖吊車在10分鐘內抵達，移置拋錨的BMW，順利排除狀況。
當下車主先協助愛車維修，事後感念警方的熱心協助，致電詢問轄區中正第一分局「是誰幫我排除故障車？」警方這才知道原來車主是凌華科技董座，安排董座夫婦至分局表揚葉員善舉，同時合影留念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言