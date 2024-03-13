逢甲峰鷹登山協會長夫婦山難 空勤直升機運遺體下山、交由家屬帶回

台中逢甲大學EMBA峰鷹登山協會會長張忠益、王明麗夫妻，3月2日攀登「玉山後四峰」失蹤，經高雄市消防局、玉山國家公園管理處及山難搜救單位搜救，10天後，發現他們墜落玉山南峰三叉峰碎石崩坡，已經死亡。今天由空勤總隊直升機將2人遺體運抵南投信義鄉塔塔加，交由家屬善後。

張忠益、王明麗夫妻3月2日攀登「玉山後四峰」，原訂3月3日下山，但他們抵達圓峰山屋後失聯，家屬焦急在臉書貼文求助，並報案協尋。高雄市消防局動員37人次上山，與玉管處、保七總隊和山難搜救單位10多人搜救，直到3月12日上午，發現夫妻倆墜落玉山南峰、三叉峰下方的碎石坡死亡。

由於遺體搬運不易，消防署請空勤總隊第三大隊表示，今天出動直升機上山，上午9時，直升機將2人遺體運至南投縣信義鄉塔塔加，家屬已在場等候，將遺體交由家屬善後。