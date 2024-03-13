散步遭陌生女子跟蹤？桃園8旬婦忘記看護是誰 衝警局求救

桃園市大園區一名87歲徐姓老婦昨下午出門散步卻遭一名女子一路尾隨，就連老婦走進派出所求助，該名女子也跟隨在她身後，警方一查女子身分，發現原來她是老婦兒子請來的外籍看護，老婦卻因失智忘了身邊的人，經員警耐心安撫後，老婦才逐漸回想起來，在看護的陪同下返家。

大園警方指出，徐姓老婦昨下午走進潮音派出所求助，稱她出門散步後就有一名女子一直跟在她後面，甚至還上前想要觸碰她，老婦覺得厭煩且心生畏懼，不知該如何是好，想請警方幫忙將女子趕走。

員警得知後前去詢問女子的身分，女子出示證件表示她是老婦的看護，當時看到老婦要出門便上前陪同，但老婦不讓她攙扶，還一直將她的手甩開，叫她不要繼續靠近，她擔心老婦的安危，只好默默跟在老婦後面確保她的安全。

警方聽完打電話向老婦的兒子確認，對方表示母親年紀大有失智情形，有時就連身邊的人也不認得，才會請看護來照顧母親的生活起居。員警了解原委後耐心安撫老婦，告訴她該名女子是來照顧她的看護，請她不用擔心，老婦才逐漸回想起看護的身分，感謝警方的幫忙，並在看護的陪同下平安返家。

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