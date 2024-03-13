快訊

東元經營權戰火再起 小黃派這次提名「邱黑」為哪樁？

社工上銬違反比例原則 北市警局長認錯了：將議處失職人員

邱國正指兩岸瀕戰睡不好被高層盯上 誰接國防部長點名7人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

散步遭陌生女子跟蹤？桃園8旬婦忘記看護是誰 衝警局求救

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名87歲徐姓老婦昨下午出門散步卻遭一名女子一路尾隨，就連老婦走進派出所求助，該名女子也跟隨在她身後，警方一查女子身分，發現原來她是老婦兒子請來的外籍看護，老婦卻因失智忘了身邊的人，經員警耐心安撫後，老婦才逐漸回想起來，在看護的陪同下返家。

大園警方指出，徐姓老婦昨下午走進潮音派出所求助，稱她出門散步後就有一名女子一直跟在她後面，甚至還上前想要觸碰她，老婦覺得厭煩且心生畏懼，不知該如何是好，想請警方幫忙將女子趕走。

員警得知後前去詢問女子的身分，女子出示證件表示她是老婦的看護，當時看到老婦要出門便上前陪同，但老婦不讓她攙扶，還一直將她的手甩開，叫她不要繼續靠近，她擔心老婦的安危，只好默默跟在老婦後面確保她的安全。

警方聽完打電話向老婦的兒子確認，對方表示母親年紀大有失智情形，有時就連身邊的人也不認得，才會請看護來照顧母親的生活起居。員警了解原委後耐心安撫老婦，告訴她該名女子是來照顧她的看護，請她不用擔心，老婦才逐漸回想起看護的身分，感謝警方的幫忙，並在看護的陪同下平安返家。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

桃園市大園區一名87歲徐姓老婦，昨下午出門散步卻遭一名女子一路尾隨，就連老婦走進派出所求助，該名女子也跟隨在她身後。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名87歲徐姓老婦，昨下午出門散步卻遭一名女子一路尾隨，就連老婦走進派出所求助，該名女子也跟隨在她身後。記者周嘉茹／翻攝
警方一查女子身分，發現原來她是老婦兒子請來的外籍看護，但老婦卻因失智忘了身邊的人，經員警耐心安撫後，老婦才逐漸回想起來。記者周嘉茹／翻攝
警方一查女子身分，發現原來她是老婦兒子請來的外籍看護，但老婦卻因失智忘了身邊的人，經員警耐心安撫後，老婦才逐漸回想起來。記者周嘉茹／翻攝

外籍看護 失智 老婦

延伸閱讀

煮3料理慰勞！她不滿印尼看護拒吃 網揭1真相：請雇主自重

北市1歲童遭保母虐死 桃園推3政策防憾事將「不預告實地訪視」

中職／桃園球場確定趕不上開季 聯盟通知猿隊辦理更換場地

桃園9旬婦天冷出門倒地「只記得女兒名」 警暖助尋親返家

相關新聞

影／「姊姊醒了」！彰化被撞命危姊妹傳出超級好消息

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在路口被撞飛，命危兩姊妹醫院搶救第20天，在彰化秀傳醫院救治的10歲姊姊傳出好消息，彰化秀傳醫院速報「剛剛陳家姊姊已經醒了」，彰化秀傳神經外科主任鄭均洹和她的姑婆一起去看她的時候，讓她睜開眼睛和閉上眼睛，還有跟她說聽得懂就眨兩下眼睛，她都可以照做了。至於在彰基救治的妹妹，昏迷指數仍維持3。

高雄追查林園女棄嬰命案 360度新環景新設備助勘查

高雄市林園區今天傳出女棄嬰命案，警方追查，嬰屍疑在昨晚至今天上午，剛遭遺棄山林果園。警方因應國民法官法，勘查案發地，新配...

影／烏龍！三峽山區賞螢火蟲驚見「溶屍」四肢反綁 警追查主角曾上電視

有民眾昨晚在新北市三峽區成福山區發現一具「全裸溶屍」，轄區三峽警方獲報不敢大意，立即調派大批警力前往，連分局長、副分局長...

自私！愛犬走失排水溝 竟要家畜所人員深夜吊蚵籃下水救狗

嘉義縣家畜疾病防治所日前獲報，稱有流浪狗受困大排水溝，通報人自行叫來吊蚵車要求救援人員下水救援，救援人員站在蚵籃裡搖搖晃...

散步遭陌生女子跟蹤？桃園8旬婦忘記看護是誰 衝警局求救

桃園市大園區一名87歲徐姓老婦昨下午出門散步卻遭一名女子一路尾隨，就連老婦走進派出所求助，該名女子也跟隨在她身後，警方一...

新北第三方警政跨出公部門 與企業、社區合作打擊犯罪

新北市早年以第三方警政概念，成立公安聯合稽查小組，納入工務、消防、經發局等單位，針對治安疑慮處所採斷水電、拆違建方式，杜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。