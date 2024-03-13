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台南老婦遭假檢警詐50萬 再要92萬…警將計就計智逮車手

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙集團成員假冒法院人員，向台南市71歲老太太謊稱她證件遭人冒用涉及460萬洗錢案，要求準備刑事保證金92萬元在家中等候，案件承辦專案人員將會前往取款。老太太報警法辦，警方獲報將計就計，昨天順利逮捕30歲楊姓男車手

台南市警一分局後甲派出所接獲71歲廖姓老太太報案指稱，她先前於家中接獲自稱法院主任向她表示，證件疑似遭人冒用涉及洗錢案件，已面交1次，損失50萬元。詐騙集團持續與她聯繫，昨天要求需再繳交刑事保證金42萬元，廖女後經查證後，驚覺遭詐騙並至轄區派出所報案。

所長林海平獲悉案情後成立專案小組積極展開調查，並廖保持關懷聯繫。昨天上午獲知詐騙集團已約定面交地點交付款項，立即派遣多名警力前往富農街二段面交現場周邊埋伏守望。

昨天中午11點多，當廖女與詐騙集團成員面交完成後，員警立即一擁而上，當場查獲詐欺面交30歲車手楊姓車手，並查扣假法院公證本票1份、假證件1張、手機1支等相關證物帶所調查，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

市警一分局呼籲，民眾若接獲自稱檢警來電，應注意檢警絕對不會在電話中通知、傳喚或製作筆錄，亦不會要求匯款、轉帳、交付金融帳戶密碼及監管財產，若對方提出要求，應多加提防並謹慎查證，民眾如接獲可疑來電或訊息，可撥打165防詐騙諮詢專線查證，或致電110報案，並謹記「一聽、二掛、三查證」之原則，才能避免成為詐騙集團口中的肥羊。

楊姓詐騙男車手涉嫌取款時，被警方當場逮捕。記者黃宣翰／翻攝
楊姓詐騙男車手涉嫌取款時，被警方當場逮捕。記者黃宣翰／翻攝

台南 詐騙集團 車手

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