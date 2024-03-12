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桃園9旬婦天冷出門倒地「只記得女兒名」 警暖助尋親返家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名高齡90歲的郭姓老婦，昨下午獨自出門散步卻不小心跌倒無力起身，民眾見狀幫忙報警，警方到場先將老婦帶回派出所休息，但她不記得自己的年籍資料及住處，員警費了一番功夫總算問出女兒的姓名，經查詢身分後，隨即通知老婦女兒前來接人，讓老婦平安返家。

大園分局大園派出所昨下午3點多接獲民眾報案，仁壽路上有一名老婦倒臥在路旁痛苦哀號，員警獲報到場查看，發現老婦拄著拐杖行動不便無力起身，身體因為寒冷不停顫抖，員警立即上前將老婦攙扶上車載回派出所，並提供熱茶讓老婦暖暖身體。

員警向老婦關懷詢問，但她有失智及重聽情形，不記得自己的年籍資料及住處，經過員警耐心溝通後，順利問到女兒的名字，員警以同音字查詢戶役政系統，過濾數十筆資料總算查出老婦女兒的身分，通知她到派出所接人。

老婦女兒趕到派出所看到母親平安無事，頻頻向警方道謝，表示她平常會陪母親外出散步，但她剛好下午有事不在家，沒想到母親就自己跑出門，幸好有熱心的民眾及員警提供協助，母親才沒發生其他意外，感謝警方的幫忙。

桃園市大園區一名高齡90歲的郭姓老婦，昨下午獨自出門散步卻不小心跌倒無力起身，民眾見狀幫忙報警，警方到場先將老婦帶回派出所休息。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名高齡90歲的郭姓老婦，昨下午獨自出門散步卻不小心跌倒無力起身，民眾見狀幫忙報警，警方到場先將老婦帶回派出所休息。記者周嘉茹／翻攝
老婦不記得自己的年籍資料及住處，員警費了一番功夫總算問出女兒姓名，經查詢身分後，過濾數十筆資料總算查出老婦女兒的身分，隨即通知老婦女兒前來接人。記者周嘉茹／翻攝
老婦不記得自己的年籍資料及住處，員警費了一番功夫總算問出女兒姓名，經查詢身分後，過濾數十筆資料總算查出老婦女兒的身分，隨即通知老婦女兒前來接人。記者周嘉茹／翻攝

失智 桃園 老婦

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