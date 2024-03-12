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打完疫苗人咧？7旬翁接種完失蹤 竟在15公里外尋獲

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市神岡區七旬楊姓老翁接種完疫苗，竟騎機車迷途15公里，所幸警方調閱監視器尋回，平安送返回家。圖／讀者提供
台中市神岡區七旬楊姓老翁接種完疫苗，竟騎機車迷途15公里，所幸警方調閱監視器尋回，平安送返回家。圖／讀者提供

台中市神岡區七旬楊姓老翁與妻子到診所接種疫苗，沒想到老翁接種完疫苗，未帶手機便騎車先離開；妻子苦等不到老伴來接，搭計程車回家才發現丈夫未歸，警方調閱監視器發現，楊翁已在15公里外迷途，迅速協助老翁送返回家。

本月8日中午12點多，77歲楊姓老翁與妻子到豐原區中正路一家診所接種疫苗，並將機車停放在慈濟宮附近，楊翁接種完貼心先出門去牽機車，未料楊翁直接將機車騎走，老婦人苦等超過半小時，只好先招計程車回神岡住家。

老婦人到家發現丈夫未歸，擔心剛打完疫苗又騎車迷途，身體不適相當危險，立即報警。豐原警分局神岡分駐所調閱監視器，老翁已從豐原區迷途到15公里外的西屯區台灣大道四段，開警車前往尋找，並於當天下午1點多在西屯區中工三路上將迷途的楊翁攔下。

楊翁緊張地說，自己騎了好久、好久，一直找不到回家的路，身上沒帶手機無法求救，感謝警方協助。員警將楊翁載返派出所，並由老婦人接回，結束這場迷途驚魂記。

豐原警分局統計，去年至今年2月底共尋獲278名失蹤人口，其中，失智長者共計18名。

分局長林大為呼籲，家中如有年長者，應避免單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。

台中市神岡區七旬楊姓老翁接種完疫苗，竟騎機車迷途15公里，所幸警方調閱監視器尋回，平安送返回家。圖／讀者提供
台中市神岡區七旬楊姓老翁接種完疫苗，竟騎機車迷途15公里，所幸警方調閱監視器尋回，平安送返回家。圖／讀者提供

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