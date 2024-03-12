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影／康橋校車翻覆事故 侯友宜：一定要弄清原因做說明

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

位於新北的康橋國際學校秀岡校區昨晚發生校車在隧道內翻覆意外，新北市長侯友宜表示，絕不可輕忽孩童安全，昨第一時間啟動醫療體系跟台北市一起關懷孩童，孩童雖大部分都出院，但一定要弄清楚原因，並向外界說明，市府也一定會嚴格做好督導及管理。

康橋國際學校秀岡校區一輛交通車，昨晚行經台北市文山隧道時翻覆，共18人送醫，所幸均無大礙；校車林姓駕駛向警方供稱，當時天雨路滑，車開到隧道後突然打滑才翻車，警方正調查事故原因。

侯友宜上午主持警察局「警政工作會報」前接受媒體聯訪表示，孩童的安全絕對不可以有絲毫的輕忽，也不容許有過失，這是絕對零容忍的，市府針對該案第一時間啟動醫療體系跟台北市一起去關懷孩童。

侯友宜指出，雖然孩童們輕傷，大部分都已經出院，但這個後續調查及了解原因還要持續，因此一大早就到康橋去了解車禍的成因，一定要弄清楚並對外說明。當然孩童回到學校以後，透過心理輔導讓孩童們能夠回到常軌也是重點，並記起昨日事件的教訓；還好昨天只是輕傷，大家經不起嚴重車禍，所以市府一定會嚴格做好督導及管理。

至於翻車原因是否為車速過快？侯友宜表示，現在到底是不是車速所造成，或是車體本身有哪些結構性的問題，今天早上都在調查當中。

康橋國際學校秀岡校區交通車昨晚發生翻覆事故，車上有25名學生加上林姓司機共26人，有多人送醫。記者翁至成／翻攝
康橋國際學校秀岡校區交通車昨晚發生翻覆事故，車上有25名學生加上林姓司機共26人，有多人送醫。記者翁至成／翻攝
新北市長侯友宜今上午主持警察局「警政工作會報」。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午主持警察局「警政工作會報」。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午主持警察局「警政工作會報」，並於會前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午主持警察局「警政工作會報」，並於會前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

侯友宜 車禍

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