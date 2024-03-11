康橋翻車案增至18人就醫 文山隧道21:45開放外側通車

台北市文山隧道今天晚間約19時左右，隧道往信義區方向內發生一起車禍，一輛校車（康橋中學）翻車，車內有27人，學生26名、駕駛1名，無人受困，北市衛生局緊急及災難應變指揮中心(EMOC)持續監控傷患傷情變化，截至晚間9時30分，除15位傷患由消防局送醫救治外，另有自行至台北國泰醫院就醫者2位，台北醫學大學附設醫院1名，共計18名。

並於晚間9時50分，學生經醫院處置後已有7位出院，11位急診留觀處置。北市府也表示，截至21點45分，信義快速道路文山隧道往北方向，已開放外側兩車道通行。

蔣萬安今天在康橋校車翻覆後第一時間，分別前往北醫、聯合醫院忠孝院區探視受傷的學生及家長，並且到萬芳醫院與新北市副市長劉和然探視慰問學生及家屬。副市長林奕華稍早也到萬芳醫院探視。