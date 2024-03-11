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康橋中學校車打滑自撞隧道 車身「旋轉360度」翻覆...驚悚畫面曝光

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康橋翻車案增至18人就醫 文山隧道21:45開放外側通車

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市文山隧道今天晚間約19時左右，隧道往信義區方向內發生一起車禍，一輛校車（康橋中學）翻車，車內有27人，學生26名、駕駛1名，無人受困，北市衛生局緊急及災難應變指揮中心(EMOC)持續監控傷患傷情變化，截至晚間9時30分，除15位傷患由消防局送醫救治外，另有自行至台北國泰醫院就醫者2位，台北醫學大學附設醫院1名，共計18名。

並於晚間9時50分，學生經醫院處置後已有7位出院，11位急診留觀處置。北市府也表示，截至21點45分，信義快速道路文山隧道往北方向，已開放外側兩車道通行。

蔣萬安今天在康橋校車翻覆後第一時間，分別前往北醫、聯合醫院忠孝院區探視受傷的學生及家長，並且到萬芳醫院與新北市副市長劉和然探視慰問學生及家屬。副市長林奕華稍早也到萬芳醫院探視。

蔣萬安臉書貼文跟民眾報告處理進度，並表示希望一切平安。馬上湧入許多網友留言，有網友讚北市府第一時間掌握；還有網友稱「北市府的危機處理讚！」

蔣萬安今天在康橋校車翻覆後第一時間，分別前往北醫、聯合醫院忠孝院區探視受傷的學生及家長，並到萬芳醫院與新北市副市長劉和然探視慰問學生及家屬。圖／民眾提供
蔣萬安今天在康橋校車翻覆後第一時間，分別前往北醫、聯合醫院忠孝院區探視受傷的學生及家長，並到萬芳醫院與新北市副市長劉和然探視慰問學生及家屬。圖／民眾提供
台北市文山隧道今天晚間約19時左右，隧道往信義區方向內發生一起車禍，一輛校車（康橋中學）翻車。圖／民眾提供
台北市文山隧道今天晚間約19時左右，隧道往信義區方向內發生一起車禍，一輛校車（康橋中學）翻車。圖／民眾提供

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