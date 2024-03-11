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康橋中學校車打滑自撞隧道 車身「旋轉360度」翻覆...驚悚畫面曝光

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康橋交通車翻覆已15人就醫分送3家醫院 蔣萬安、林奕華探視傷者

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

一輛載26名學生的康橋國際學校秀岡校區交通車今晚發生意外，在文山隧道往信義區方向翻覆，校長徐文淞表示，15名傷者分別送往萬芳醫院北醫、聯醫忠孝，台北市長蔣萬安、副市長林奕華分別赴北醫、萬芳醫院探視傷者，警方正在調查事故原因。

聽聞學校交通車翻覆，許多家長嚇出一身冷汗，意外發生後，學校行政系統也動起來，徐文淞說，校方第一時間成立緊急應變小組，也有發簡訊通知家長，讓家長放心，康橋國際學校副校長前往醫院陪伴學生，他留在學校坐陣指揮調度。

校方也第一時間通報新北市教育局，教育局表示，晚間接獲通報，台北市文山區文山隧道往信義區方向在今晚7點多發生校車翻覆意外，經確認為康橋中學校車，接送26名秀岡校區國中部、高中部學生放學返家。

車上共有27人，分別為26名學生、1名駕駛，據回報，意外現場緊急疏散無人受困，15名傷者分別是萬芳醫院4名、北醫5名、聯醫忠孝6名，皆意識清醒。

康橋國際學校秀岡校區交通車今晚發生翻覆意外，車上27人有3人受傷送醫。記者翁至成／翻攝
康橋國際學校秀岡校區交通車今晚發生翻覆意外，車上27人有3人受傷送醫。記者翁至成／翻攝

北醫 萬芳醫院

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