聽新聞
test
0:00 / 0:00
康橋交通車翻覆已15人就醫分送3家醫院 蔣萬安、林奕華探視傷者
一輛載26名學生的康橋國際學校秀岡校區交通車今晚發生意外，在文山隧道往信義區方向翻覆，校長徐文淞表示，15名傷者分別送往萬芳醫院、北醫、聯醫忠孝，台北市長蔣萬安、副市長林奕華分別赴北醫、萬芳醫院探視傷者，警方正在調查事故原因。
聽聞學校交通車翻覆，許多家長嚇出一身冷汗，意外發生後，學校行政系統也動起來，徐文淞說，校方第一時間成立緊急應變小組，也有發簡訊通知家長，讓家長放心，康橋國際學校副校長前往醫院陪伴學生，他留在學校坐陣指揮調度。
校方也第一時間通報新北市教育局，教育局表示，晚間接獲通報，台北市文山區文山隧道往信義區方向在今晚7點多發生校車翻覆意外，經確認為康橋中學校車，接送26名秀岡校區國中部、高中部學生放學返家。
車上共有27人，分別為26名學生、1名駕駛，據回報，意外現場緊急疏散無人受困，15名傷者分別是萬芳醫院4名、北醫5名、聯醫忠孝6名，皆意識清醒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言