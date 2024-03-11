影／在同志交友軟體遇詐騙 女花5萬元買點數遇警關心嚎啕大哭

夏姓女子在女同志「Zoe」交友軟體上遇到詐騙集團，已花了5萬元購買點數給對方，要再花6萬元，超商店員感覺有異報警。警方趕抵，夏女驚恐的不知所措，員警暖心說「不用這麼害怕，關心一下是不是被騙」，她才說明購買點數是為了跟交友軟體的約會對象碰面，警方一聽就知道是詐騙，仍耐心說明，她得知後嚎啕大哭，在員警陪同下至派出所報案。北市警方上周至該間超商頒發禮券1000元，感謝店員幫忙攔阻詐騙。

北市警方指出，為了加強第一線的詐騙攔阻頒訂獎勵辦法，阻詐金額2000元至50萬元，核發禮券1000元；50萬至100萬元，核發禮券2000元；100萬至500萬元，核發禮券3000元；500萬以上核發禮券4000元。另外，若發現車手經通報警方到場而提供相關情報、線索，因而順利逮捕嫌犯，可獲得2萬元獎金。

北市大安分局和平東路派出所警員蘇柏軒日前獲報，超商店員稱，有一名女子至店購買點數結帳時神情緊張，且已連續購買多次點數、金額龐大，認定有異，請警方到場幫忙。

警方趕抵，見該名夏女（30歲）仍在通話中，且手上握有大量點數交易明細，行為異常，詢問在跟誰講電話？孰料她防備心重，不太願意透露，蘇員暖心說「不用這麼害怕，關心一下」，見對方手機疑似在跟人聯繫，接著問，「在跟誰聊天？」、「不認識？網路上認識的人？」。

夏女見員警耐心關懷，這才坦承，在交友軟體上與人交友，已約定見面，隨後接到一名自稱為酒店經理的男子，稱她約會的對象是該酒店的員工，為了要保障員工的人身安全，要求以購買點數方式交付保證金、風險金；蘇員一聽得知是常見的詐騙手法，細心說明。

夏女聽著聽著，情緒也忍不住了，開始哭泣，向警方娓娓道來，稱其實也有感覺遇到詐騙集團，但擔心對方有自身個資，怕遭到不利才依照指示匯款及購買點數，已經花了5萬元購買給對方，這次要再購買6萬元。