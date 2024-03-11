1歲童遭拔指甲虐死 王薇君憶起當年昊昊案揪心憤怒

新北一名一歲多男童去年12月因頭臉、四肢多處瘀傷，遭保母凌虐身亡，男童親友臉書曝光保母惡行才發現男童生年不僅遭生殖器燒黑，還拔光10根手指頭指甲。10多年前曾經歷姪子昊昊遭虐身亡的兒權會創會理事長王薇君嘆「當我看到被拔光指甲...我心裡揪了起來」，直言「好難受...」。

王薇君說，她看到今天的新聞是憤怒比較多，怒問「怎麼一次一次發生類似事件，政府都沒有記取教訓，積極檢討改建」。

2011年時，王薇君的姪子、2歲5個月大的男童王昊也遭弟媳友人灌毒虐死，不僅燒紅鐵釘燙腳底、用鐵鎚打鼻梁和四肢、尖嘴鉗拔指甲。王薇君問，當年的昊昊虐童案讓社會各界極度憤怒，但時隔了十多年，怎麼又發生類似虐童事件？

身為兒權會前理事長，也協助過許多虐童案保護，王薇君更點出社安網很大問題，包括社工的流動率高、許多社工經驗不足、沒有危機意識、還有訪視很多都過水走流程。她說，每年政府編列好大一筆經費，但每遇到事情，卻是各單位互踢皮球，講官腔官調的話。

王薇君提到，第一線的社工人員其實很辛苦，政府的社工人力、制度都該檢討，包括社工人力不夠每天報告要寫一推、還有每個社工主責案件也多「多到嚇死人！」光蜻蜓點水訪視可能都跑不完，當然遇到沒有跡象可循的案件時，就會發生社安網漏接的狀況。

王說，也正因社工待遇福利、人力不足，導致流動率高，很多社工都是新人，經驗不夠導致敏感度不高，還有政府也有督導機制，但督導機制有發揮作用嗎？

另外，除社工要有警覺心，王認為，政府也要給社工、配合的警察更大公權力，讓警察必要時可破門，但目前政府給第一線的武器不夠，她還建議，因應現在失能家庭多，政府也應要設置優質的中小型階段性家園，若孩子家人無法帶回家，可以讓孩子住到成年，由政府立案、政府監督。