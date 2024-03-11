酒駕男停路中央睡著 被警察叫醒還反問「不能回家？」

高雄54歲劉姓男子喝酒後開車上路，卻在鳳山區過埤路中央睡著，警方見劉男車停路中間，上前拍打車窗叫他起床，劉卻駕車往前行駛，員警隨即驅車攔停，劉下車還反問「不能回家喔？」，反被警方喝斥「不行！」施測後呼氣酒測值達每公升0.52毫克，今依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，劉姓男子（54歲）前天和友人相約聚會，席間喝了幾瓶啤酒，卻僥倖開車返家，途中因不勝酒力，停在馬路中央睡著。

鳳山警分局過埤派出所巡佐陳世錕及警員吳佩紋，當晚巡邏行經鳳山區過埤路，發現劉男轎車停在馬路中央，已經綠燈卻未往前行駛，上前查看發現劉男坐在駕駛座睡著，拍打車窗叫醒他。

沒料劉男驚醒後，卻意圖駕車離開，員警見狀驅車擋住車輛，馬上喝令劉男下車，他下車後一臉茫然，反問警察「我有怎樣嗎？」

警方追問喝多少？劉男稱「沒喝多少，已經很久沒喝了，自己平常沒在喝酒」，還稱快到家了！」因聲音大，還驚動住在附近的女性友人，女方下樓查看，才發現劉男是自己認識的朋友。

劉男稱因公司同事約聚會，才喝2瓶啤酒，沒想到酒測超標，他還詢問警方「不能回家喔？」警方表示「不行！」，劉男呼氣酒測值達每公升0.52毫克，全案警詢後，今依公共危險罪嫌將劉男移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康