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40歲男癌末治療花光積蓄深夜徘徊車站 警方獲報幸運找到人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原警分局日前深夜接獲民眾報案，稱有一名行動不便的老翁在豐原火車站一帶遊蕩，員警到場關心後發現，該「老翁」竟是一名40歲的中年男子，他自稱癌症末期，治療已花光積蓄只能街頭度日，員警通報社會局，社工表示，這名男子自行離開醫院，突然失去聯繫，還好警方找到人。

豐原警分局翁子派出所警員張廷緯、廖偉成7日晚上11點獲報，有老翁在豐原區豐陽路上疑似迷途，需要警方協助，員警在該路段搜尋，發現張男杵著拐杖在路邊費力行走，員警上前關懷，原先認為張男可能是迷失老人，查證身分時才發現，張男只有40歲，因癌症末期導致面容蒼老，行走吃力。

張男向警方表示，他因癌症末期治療已耗盡其積蓄，無親友願意伸出援手，這幾天只能在超商間遊走度日，當時深夜時段被超商驅趕，才會在大馬路邊徘徊。員警見他手腳顫抖，為顧及其安全，一番勸說下，張男才同意坐上救護車到醫院接受治療，經通報台中市社會局，社工告知警方，張男5天前自行離開醫院，突然失去聯繫，幸好有警方的幫忙，才知曉張男行蹤，避免危害發生。

豐原分局長林大為表示，警政工作貴於執法溫度，處理民眾案件應以「視民如親」的態度，展現警察人民保母的精神，近日晝夜溫差極大，對於個案中有傷病殘老的民眾應更細心處理。

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豐原警分局深夜接獲民眾報案，稱有一名行動不便老翁在豐原火車站一帶遊蕩，員警到場關心後發現，「老翁」竟是一名40歲的中年男子。圖／警方提供
豐原警分局深夜接獲民眾報案，稱有一名行動不便老翁在豐原火車站一帶遊蕩，員警到場關心後發現，「老翁」竟是一名40歲的中年男子。圖／警方提供
豐原警分局深夜接獲民眾報案，稱有一名行動不便老翁在豐原火車站一帶遊蕩，員警到場關心後發現，「老翁」竟是一名40歲的中年男子。圖／警方提供
豐原警分局深夜接獲民眾報案，稱有一名行動不便老翁在豐原火車站一帶遊蕩，員警到場關心後發現，「老翁」竟是一名40歲的中年男子。圖／警方提供

台中市 癌症

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