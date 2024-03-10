快訊

聽到聲響抬頭…他被24樓掉落扳手砸中「插進頭骨」 電梯安裝員遭判刑

蘇丹紅風波擴大...業者收下游退貨竟轉賣 衛福部擬出手防「私了」情事

影／金門打卡景點新鋪路？遊客腳踩石板見「黑白大頭照」嚇壞：是墓碑

情侶吵架負氣 女子翻越鐵絲網進北捷軌道遭警帶走

中央社／ 新北10日電

新北市淡水區今天有女子因與男友發生口角，負氣之下翻越台北捷運淡水信義線，淡水站至紅樹林站間的鐵絲網，進入捷運軌道行走，隨後遭淡水警分局員警帶走。圖／聯合報系資料照
新北市淡水區今天有女子因與男友發生口角，負氣之下翻越台北捷運淡水信義線，淡水站至紅樹林站間的鐵絲網，進入捷運軌道行走，隨後遭淡水警分局員警帶走。圖／聯合報系資料照
新北市淡水區今天有女子因與男友發生口角，負氣之下翻越台北捷運淡水信義線，淡水站至紅樹林站間的鐵絲網，進入捷運軌道行走，隨後遭淡水警分局員警帶走。

新北市警察局淡水分局發布消息指出，今天上午10時14分左右接獲通報，有女子在北捷紅樹林站軌道（往淡水方向）行走，員警隨後於靠近軌道的中正東路1段附近找到34歲何姓女子。經了解，何女為除草工人，當時正進行除草收尾工作，因與男友發生口角爭吵，負氣之下跨越鐵絲網，進入捷運軌道。

淡水分局表示，找到何女時，發現她身上有被鐵絲割傷，現場包紮後，送往淡水馬偕醫院救治。

根據北捷網站新聞稿，行控中心接獲通知後，立即指揮雙向列車慢速巡軌，並在往淡水方向，發現民眾爬出圍籬離去，隨後遭現場員警帶走，處理時間約2分鐘。經初步巡查該區域，未發現有圍籬遭破痕跡，研判民眾應該是從圍籬與刺絲間攀爬進入軌道。

北捷表示，依大眾捷運法規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。後續將依法向民眾求償，並呼籲大家珍惜生命，尊重社會大眾行的權利。

捷運 淡水信義線 紅樹林

延伸閱讀

女闖淡水信義線軌道！北捷雙向停車斷電包抄 最高罰100萬

網留言「捷運隨機砍人」保全提醒引恐慌 北捷：加強執勤技巧

影／北捷潑不明液體噁男抓到了 內容物為礦泉水+餿水

「非豆腐渣！」北捷貼出施工成排鋼筋照 網驚呼：像香港大樓

相關新聞

桃園遭毆凌虐再擄至新北 男被塞進後車廂「墜落山溝」命危送醫

新北市樹林區吉祥街今天下午3時許有1輛轎車墜落山溝，竟從後行李廂掉出1名渾身是血、奄奄一息的男子，警方和救護人員趕抵時，...

遭聯結車翻車壓頂…母子救出時傷勢嚴重命危 現已救回轉加護病房

台中市北屯區東山路二段在今早9時許，發生一起聯結車翻覆撞上轎車的意外，轎車已凹陷變形，幾乎已成廢鐵，警、消到場後，救出受...

聽到聲響抬頭…他被24樓掉落扳手砸中「插進頭骨」 電梯安裝員遭判刑

台灣三菱電梯公司1名蘇姓員工，2021年在土城1處社區大樓24樓進行電梯更新工程時，不慎碰觸未收好的之強力扳手，導致扳手...

彰化田中古蹟驚傳火災！壽山堂護龍內部嚴重燒毀 一旁民宅燒柴波及

彰化縣田中鎮縣級古蹟壽山堂今天下午發生火警，消防隊雖在一小時後撲滅，但護龍內部被嚴重燒毀，幸好外觀主體未嚴重受損，由於起...

男載妻小疑未依規定左轉…砂石車猛撞車頭全毀「衝上分隔島」 小客車遭波及

桃園市一名王姓男子今上午開著小客車，載著妻小行經大園區領航南路三段時，疑未依規定準備左轉，不慎與直行砂石車在路口發生碰撞...

馬路上騎滑板車撞車倒地...50歲男全身多處擦傷加腦震盪 還要吃罰單

台中市洪姓市民6日騎電動滑板車行經太平區中山路三段時，突然身體一斜，撞到1輛停放在路邊的中型休旅車倒地，後方來車主動停車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。