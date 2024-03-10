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5山友石燭尖登山傳山難 44歲男不慎墜山崖…消防到場已無呼吸心跳

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

44歲粘姓男子今天與友人到新北市雙溪區登山，在石燭尖一處陡峭路段行走時，不慎墜落山崖下方約6公尺處。消防人員抵達現場救援時，粘男已無呼吸心跳，搬運下山後送醫急救。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1點50分接獲報案，指有5名山友今天上午9點從平溪國中上山，中午時到達孝子山，午後往石燭尖前進途中，石燭尖陡峭路段有之前山友留下的固定點，但粘男攀爬時不慎墜落到山崖下方。

消防局派遣第6大隊和平溪、石碇、秀峰分隊，共8車22人前往救援。下午2點50分到場後，消防員垂降下去接觸粘男，發現他已無呼吸心跳，固定在擔架後，合力搬運下山，下午5點16分由救護車送往台北市萬芳醫院急救。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，從事登山活動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適，才能有同伴於第一時間電話求救或作緊急處置。尤其在較偏遠地方時，有同伴的協助引導，才能讓救援能量快速到位，如此增加獲救機會。從事戶外活動前，應進行事前規畫、行前準備及自身風險評估，做好安全準備，保障生命安全。

粘姓男子今天與友人到新北市雙溪區登山，在石燭尖不慎墜落山崖下方約6公尺處，消防人員搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
粘姓男子今天與友人到新北市雙溪區登山，在石燭尖不慎墜落山崖下方約6公尺處，消防人員搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝

粘姓男子今天與友人到新北市雙溪區登山，在石燭尖不慎墜落山崖下方約6公尺處，消防人員搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
粘姓男子今天與友人到新北市雙溪區登山，在石燭尖不慎墜落山崖下方約6公尺處，消防人員搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
粘姓男子今天與友人到新北市雙溪區登山，在石燭尖不慎墜落山崖下方約6公尺處，消防人員搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
粘姓男子今天與友人到新北市雙溪區登山，在石燭尖不慎墜落山崖下方約6公尺處，消防人員搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
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粘姓男子今天與友人到新北市雙溪區登山，在石燭尖不慎墜落山崖下方約6公尺處，消防人員搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
粘姓男子今天與友人到新北市雙溪區登山，在石燭尖不慎墜落山崖下方約6公尺處，消防人員搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝
粘姓男子今天與友人到新北市雙溪區登山，在石燭尖不慎墜落山崖下方約6公尺處，消防人員搬運下山後送醫急救。記者邱瑞杰／翻攝

山友 平溪 新北 消防員

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