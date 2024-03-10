飼主騎車遛狗未綁牽繩 白狗亂竄害2機車騎士閃避慘摔

花蓮市海濱路日前發生機車追撞事故，警方調查發現，當時有隻狗突然衝到馬路上，2輛機車閃避不及追撞摔車；上個月也發生飼主未綁牽繩，差點害騎單車老翁跌倒事件。花蓮警分局今天指出，飼主未依法繫上牽繩，將依違反道路交通管理處罰條例告發，並通報縣府動植物防疫所研議裁處。

警方指出，本月6日上午7時許，1輛機車騎士沿花蓮市海濱路直行北上，左側突然衝出一隻白狗而緊急煞車，導致後方機車騎士疑來不及反應而發生追撞，雙方手腳皆有擦挫傷，經送醫診治後，所幸並無大礙。雙方皆持有合格駕照、無酒駕，對於車禍需要釐清肇事責任。

警方依據監視器訪查到陳姓飼主，告知若寵物衝至道路妨害交通，甚至造成事故發生，將依違反道路交通管理處罰條例予以告發。請飼主要管束犬隻，在戶外時務必繫上牽繩。

無獨有偶，上月21日魏姓男子騎機車遛狗，沒綁牽繩，在花蓮吉安鄉文化11街，差點害騎腳踏車老翁跌倒，警方依道路交通管理處罰條例告發，並通報動植物防疫所裁處。

動植物種防疫所表示，飼主應保護好自己的寵物，若犬貓跑到馬路上造成交通事故，依動物保護法第20條規定，飼主應「採取適當防護措施」，違者可處3000元以上、15000元以下的罰鍰；若致人員傷亡，也必須負起民事、刑事法律責任。