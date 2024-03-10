桃園婦託人代購昂貴名牌包 到銀行匯220萬…警苦勸作罷
桃園市蘆竹區一名婦人近日到銀行要匯款220萬元，稱請朋友幫她代購名牌包，對此銀行察覺有異報警，警方到場後得知，婦人經介紹認識一名在網路以精品代購為主的友人，對方要求她要買包包需先匯款到指定帳戶，警方聽完擔心婦人落入詐騙圈套，苦勸代購商品常遇到的詐騙流程，最終阻止婦人匯款。
蘆竹警方近日下午接獲銀行通報，一名張姓婦人要匯款220萬元高額，員警到場了解，張婦表示透過朋友介紹認識一名在網路從事精品代購的江姓友人，自稱可以代購名牌包包，而且推薦該款名牌包過幾年後還有增值空間，張姓婦人聽完深信不疑，便前往銀行要匯款新台幣220萬元費用，到江姓友人提供的帳號。
對此警方一聽覺得有異，擔心張姓婦人落入詐騙集團圈套，指出詐團常在社群上稱自己在國外度假或留學，可低價代購海外名牌商品省關稅及匯率，並提供line給顧客聯繫，然而購買前熱烈討論，直到被害人付款後，訊息卻愈回愈慢，甚至失去聯繫。對此張姓婦人聽完，覺得220萬元的確不是筆小錢，擔心遭詐騙，最終放棄匯款。
蘆竹分局呼籲，網路代購社團無法實際看見商品與確認品質，且臉書或LINE私下交易毫無保障導致求償無門，提醒民眾網購慎選信譽良好、防護機制完善的購物平台，有任何詐騙問題可撥打165反詐騙專線或110洽詢。
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