遭貨車追撞！勞斯萊斯車主稱「不求償」 達人揭內幕：根本是話術

國道1號北上323公里處台南大灣路段，昨（9日）發生「勞斯萊斯」追撞事故。記者莊曜聰／翻攝

昨（9日）上午國道1號北上323公里處台南大灣路段，發生貨車追撞要價2,088萬的勞斯萊斯，造成勞斯萊斯車尾幾乎全毀，維修費恐達400至500萬元，不過遭撞車主卻表示，不會向貨車司機求償，看似大方的行為，有達人就出聲，稱「根本是話術」。

這起車禍發生在昨日上午11時許，一輛要價逾2,000萬的白色勞斯萊斯Ghost被後方貨車追撞，導致車尾毀損。對此，粉專《翻轉國道交通違規》發文感嘆，希望貨車保額夠高，否則真的要GG（完蛋），提前實現另類財富自由，一夜致「負」。

粉專也說，雖然勞斯萊斯車主事後表示不會向肇事者求償，車禍一切事項交由保險公司處理，「聽起來好像很大器，但這根本就是話術啊！」因為車輛維修後，由保險公司支付維修費用，保險公司再向肇事者求償，這就叫做「代位求償」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「要趕快脫產逃命囉」、「挑貴的撞，識貨唷」、「我有碰過幾個勞斯萊斯的車主，他們都沒保強制險以外的險，因爲正常人看到都會閃的遠遠的」、「都是司機個人行為，很多都這樣切割」、「說個笑話，職業駕駛工作權」、「其實八成都是沒保持安全距離」。

此外，傳出被追撞豪車的當事人是全聯董事長林敏雄。對此，全聯也聲明此消息為烏龍認錯人事件，特此澄清，請外界停止散播不實訊息。