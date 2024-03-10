影／台中西屯小時厚牛排館暗夜火警 1員工燒傷送醫

台中市西屯區河南路二段小時厚牛排館在今天凌晨3時許傳出火警，警、消到場時，鐵皮屋二樓已全面燃燒，消防隊布水線搜救，火勢在今天凌晨4時許撲滅，現場有2名員工，其中一名在屋頂待援，身上有約16％二度燒燙傷，是否為煮食不慎，或有其他原因，將待消防局火調科後續釐清。

台中市消防局勤指中心在今天凌晨3時30分獲報，西屯區河南路二段的小時厚牛排館發生火警，消防局派遣第八大隊及轄區水湳分隊等7個單位，出動各式消防車18輛、消防人員57名，由組長趙冠斐擔任指揮官。

經查，現場是2樓連棟鐵皮屋店舖，消防人員到場時二樓已全面燃燒，立即布署水線及人命搜救，火勢在今天3時59分控制、4時03分撲滅。消防人員在火場後方，疏散民眾2名下樓，其中1名孫姓男子有16％面積的燒燙傷，已送中國醫救治。