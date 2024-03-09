台南佳里火警！居服員上午才離開 7旬女屋主下午倒浴室亡

台南市佳里區今天下午發生一起火警，一處2樓透天民宅竄出濃煙，鄰居叫門不應見狀立刻通報警消，消防人員到場後迅速撲滅火勢，並在1樓浴室發現倒臥的黃姓女屋主，已明顯死亡，內部找到裝有煤炭的炭盆，警方勘查屋內並無外力侵入跡象，排除他殺，後續將調查釐清死因。

南市消防局9日下午2時18分接獲報案，佳里區忠仁里一處民宅發生火警，出動佳里分隊前往救援，到場後報案鄰居表示，7旬黃姓屋主疑似在內，消防人員破門進入，發現火點在1樓浴室，10分鐘撲滅火勢，卻發現黃女倒臥氣絕身亡，身上有部分燒傷痕跡。

警消在現場發現未燃盡的木炭，巡視屋內並無從外破壞的痕跡，據了解黃姓女屋主獨居，近期常北上就醫，並由居家照護人員協助起居，上午完成工作才剛離開，沒想到下午就發生意外事件，警消後續將調查釐清，並通知家屬返回處理。

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台南市佳里區下午發生一起民宅火警，7旬黃姓女屋主被發現陳屍浴室，警方初步調查排除他殺。記者莊曜聰／翻攝