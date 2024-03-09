快訊

爸驚覺「女兒太美不像自己」偷驗DNA崩潰了…結局神展開

國民黨中常委選舉結果出爐 周典論之女周孟蓉也在當選之列

獨／黃國昌喊「絕對反對」翁柏宗接任NCC主委 理由是這樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南佳里火警！居服員上午才離開 7旬女屋主下午倒浴室亡

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導

台南市佳里區今天下午發生一起火警，一處2樓透天民宅竄出濃煙，鄰居叫門不應見狀立刻通報警消，消防人員到場後迅速撲滅火勢，並在1樓浴室發現倒臥的黃姓女屋主，已明顯死亡，內部找到裝有煤炭的炭盆，警方勘查屋內並無外力侵入跡象，排除他殺，後續將調查釐清死因。

南市消防局9日下午2時18分接獲報案，佳里區忠仁里一處民宅發生火警，出動佳里分隊前往救援，到場後報案鄰居表示，7旬黃姓屋主疑似在內，消防人員破門進入，發現火點在1樓浴室，10分鐘撲滅火勢，卻發現黃女倒臥氣絕身亡，身上有部分燒傷痕跡。

警消在現場發現未燃盡的木炭，巡視屋內並無從外破壞的痕跡，據了解黃姓女屋主獨居，近期常北上就醫，並由居家照護人員協助起居，上午完成工作才剛離開，沒想到下午就發生意外事件，警消後續將調查釐清，並通知家屬返回處理。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台南市佳里區下午發生一起民宅火警，7旬黃姓女屋主被發現陳屍浴室，警方初步調查排除他殺。記者莊曜聰／翻攝
台南市佳里區下午發生一起民宅火警，7旬黃姓女屋主被發現陳屍浴室，警方初步調查排除他殺。記者莊曜聰／翻攝

台南市佳里區下午發生一起民宅火警，7旬黃姓女屋主被發現陳屍浴室，警方初步調查排除他殺。記者莊曜聰／翻攝
台南市佳里區下午發生一起民宅火警，7旬黃姓女屋主被發現陳屍浴室，警方初步調查排除他殺。記者莊曜聰／翻攝

居家照護 浴室 獨居 鄰居

相關新聞

疑故意追撞丟丟妹！台中3煞被依殺人未遂移送 警建請檢方聲押

直播主丟丟妹（本名李明珊）昨天和簡姓男友開車經台中北區，遭後方楊姓男子開車故意追撞，簡一開車門查看就遭楊等3人狂噴辣椒水...

影／嘉義文化路郵局2棵小葉欖仁倒了！路過阿伯死裡逃生瞬間畫面曝光

嘉義市文化路夜市歷史建築文化路郵局前，3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑遭強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌...

國道三車追撞！勞斯萊斯魅影遭追尾 車廠：修車四、五百萬飛了

國道中山高台南大灣段今天上午發生一起3車追撞事故，其中一輛大貨車撞上的竟是市價超過2000萬的勞斯萊斯魅影車型，駕駛下車...

防大甲媽遶境搶轎格鬥 彰化員林簽署公約採報備制

大甲媽祖歷年遶境進香經過彰化縣，搶轎、鬧事屢見不鮮，員林警分局邀請轄區三鄉鎮的29座宮廟、6個接轎團體簽署自律公約；分局...

ACE虛擬貨幣詐騙案再逮14人 檢方聲押3分會長

ACE王牌交易所詐騙案，檢警昨動第三波行動，約談該集團虛擬貨幣營銷領導陳錦暘、銷售虛擬貨幣的「創新新零售」總經理李燕南及...

南投廢棄物運至彰化高鐵站區傾倒 警追查為故來此原因傻眼

南投縣43歲陳姓男子幼年居住彰化縣田中鎮，想起故鄉偏遠地區，就載廢棄物回田中彰化高鐵站區滯洪池預定地傾倒，警方據報過濾上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。