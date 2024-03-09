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北市二殯新禮廳 天花板掉落砸傷人

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市立第二殯儀館新大樓3樓禮廳，發生新禮廳天花板掉落。圖／北市殯葬處提供
台北市立第二殯儀館新大樓3樓禮廳，發生新禮廳天花板掉落。圖／北市殯葬處提供
北市立第二殯儀館完工不久，新大樓3樓禮廳昨天卻發生天花板掉落，當時有民眾正在舉行告別式，天花板砸下，造成一名長者遭到砸傷，幸好僅手部受傷，傷勢不重，已包紮上藥。台北市殯葬處長張世昌表示，已找施工廠商到場一同檢視天花板掉落原因，初步研判疑似材板變形而致掉落，後續要求加固完成改善。

台北市立第二殯儀館新大樓3樓禮廳，發生新禮廳天花板掉落。圖／北市殯葬處提供
台北市立第二殯儀館新大樓3樓禮廳，發生新禮廳天花板掉落。圖／北市殯葬處提供
昨天下午3時許，二殯新館景行樓至仁4廳天花板水泥木絲板掉落，砸到參加告別式親屬，一名女性長者手部擦傷，館方人員立即到場，初步研判是水泥木絲板變形掉落，也立刻檢視視各禮廳木絲板是否出現變形。

殯葬處表示，當時造成一名女性民眾手部擦傷，立即至現場關懷受傷者，並協助上藥。該場次告別式結束後，殯葬處也找施工廠商到場一同檢視天花板掉落原因，並討論後續改善措施。

殯葬處指出，經檢視後，研判疑似材板變形而致掉落，至於是因品質或是環境因素造成變形，已責請廠商即刻全部清查並盡速改善，廠商也於晚間針對新禮廳已完成檢查，以維護治喪民眾安全。

二殯二期新大樓開放使用部分，目前已拿到使照，並依規定辦理分段查驗。殯葬處指出，意外發生後，廠商有保固責任，依合約規定必須完成改善，新大樓禮廳自今年1月2日採逐步開放，同時一殯也依照既定期程配合降載，也不是為了關閉一殯，而急著開放二殯禮廳，也要求廠商盡速提出加固措施，並盡快完成改善。

北市 告別式 天花板

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