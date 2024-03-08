聽新聞
test
0:00 / 0:00
轎車飆速連闖紅燈 釀1死3傷
宜蘭縣李姓男子前晚駕車疑精神恍惚開入慢車道，先後在兩個路口闖紅燈撞擊三輛機車，造成一死三傷，死者家人無法接受，痛批肇事者可惡。李男聲稱可能是服用高血壓藥導致，但藥師強調高血壓治療藥物沒有精神恍惚副作用，事故原因待抽血結果由檢警研判。
李男（四十七歲）是汽車美容店長，當天駕車載二名友人從宜蘭市沿礁溪路開往礁溪鄉，經過台九線礁溪路一段，駛入慢車道且愈開愈快，友人勸他開慢點卻無反應，晚間七點四十分左右，李男先後在瑪僯路與礁溪路一、二段路口追撞三車四人，僅相隔約五百公尺。李男先撞倒停等紅燈的林姓男騎士（二十八歲）和游姓女乘客（三十三歲），不到三十秒又在下個路口追撞吳姓男騎士（四十六歲）與林姓男騎士（二十四歲）。
兩名林男與游女送醫急救無生命危險，吳男則連人帶車被撞飛，當場無呼吸心跳，送醫宣告不治，吳男案發時是去宜蘭市看醫生拿藥，沒想到回程卻遇上死劫，死者妻子氣憤說李男「很可惡」，在前一個路口肇事後都沒停車，車速也未減慢，釀成慘劇。
李男表示，他服用高血壓藥導致身體不適，不太清楚事發當下發生什麼事，對死者、傷者非常抱歉，警方詢後依過失致死等罪將送辦，李男酒測值為零。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言