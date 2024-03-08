轎車飆速連闖紅燈 釀1死3傷

肇事轎車飆速行駛機慢車道闖紅燈，短短五百公尺追撞三輛機車。記者戴永華／翻攝 宜蘭縣李姓男子前晚駕車疑精神恍惚開入慢車道，先後在兩個路口闖紅燈撞擊三輛機車，造成一死三傷，死者家人無法接受，痛批肇事者可惡。李男聲稱可能是服用高血壓藥導致，但藥師強調高血壓治療藥物沒有精神恍惚副作用，事故原因待抽血結果由檢警研判。

吳姓死者的機車被撞到變形。記者戴永華／翻攝 李男（四十七歲）是汽車美容店長，當天駕車載二名友人從宜蘭市沿礁溪路開往礁溪鄉，經過台九線礁溪路一段，駛入慢車道且愈開愈快，友人勸他開慢點卻無反應，晚間七點四十分左右，李男先後在瑪僯路與礁溪路一、二段路口追撞三車四人，僅相隔約五百公尺。李男先撞倒停等紅燈的林姓男騎士（二十八歲）和游姓女乘客（三十三歲），不到三十秒又在下個路口追撞吳姓男騎士（四十六歲）與林姓男騎士（二十四歲）。

兩名林男與游女送醫急救無生命危險，吳男則連人帶車被撞飛，當場無呼吸心跳，送醫宣告不治，吳男案發時是去宜蘭市看醫生拿藥，沒想到回程卻遇上死劫，死者妻子氣憤說李男「很可惡」，在前一個路口肇事後都沒停車，車速也未減慢，釀成慘劇。

李男表示，他服用高血壓藥導致身體不適，不太清楚事發當下發生什麼事，對死者、傷者非常抱歉，警方詢後依過失致死等罪將送辦，李男酒測值為零。