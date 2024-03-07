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立委疑收假炸彈恐嚇信 警不敢大意加強巡查安全

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市民進黨籍立委王美惠今天接獲炸彈恐嚇信，警方接獲報案後即派員到服務處實施場檢，並未發現可疑爆裂物，但仍不敢大意，除鎖定可疑帳號追查外，並加強服務處周邊巡查。

王美惠在臉書發文表示在公務信箱收到炸彈恐嚇信，信中冒用陳其邁的名義，揚言在她的服務已安裝炸彈，並要求在下午5點前匯款2000萬元，否則引爆炸彈；王美惠表示，為了鄉親及服務團隊的安全，已向警方報案。

嘉義市警局表示，今天上午11點多接獲立法委員王美惠服務處通知後，立即指派鑑識科科長率員攜帶相關器材至現場實施場檢，針對服務處1樓民眾洽公區域、員工辦公區域、後方廁所及逃生梯、2樓會議室、儲藏室及廁所，並擴大至人行道及周圍車輛等處，全面實施檢查，未發現可疑爆裂物。根據個案手法及跡證研判，與近期國內收到炸彈恐嚇信內容、手法雷同。

王美惠說，第一次接到這種恐嚇信，心情還好，但是覺得很煩，台灣是民主社會可以廣納不同的聲音，不能因為不同的聲音就來恐嚇他人、向惡勢力低頭，很不應該。

她並不畏懼，但不希望鄉親來服務處會害怕，已要求服務處人員要多加小心，台灣是民主法治社會，不應該有這種事發生，所以要相關單位趕快處理。

她說，接到恐嚇信前並沒有接到或遇到奇怪人事物，所以她一時也不清楚誰會發這恐嚇信？

市警局長沈炳信表示，全案依規定受理並報請嘉義地檢署指揮、積極偵辦；對於立委服務處、住處周邊採複式巡守方式加強安全維護，請市民勿恐慌，警察局必定動員全體能量守護市民安全。

嘉義市警局於立委王美惠服務處內外周邊進行場檢，並未發現疑似爆裂物。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局於立委王美惠服務處內外周邊進行場檢，並未發現疑似爆裂物。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局於立委王美惠服務處內外周邊進行場檢，並未發現疑似爆裂物。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局於立委王美惠服務處內外周邊進行場檢，並未發現疑似爆裂物。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局於立委王美惠服務處內外周邊進行場檢，並未發現疑似爆裂物。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局於立委王美惠服務處內外周邊進行場檢，並未發現疑似爆裂物。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局於立委王美惠服務處內外周邊進行場檢，並未發現疑似爆裂物。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局於立委王美惠服務處內外周邊進行場檢，並未發現疑似爆裂物。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局長沈炳信（左）率員到立委王美惠（右）服務處關切。記者李宗祐／攝影
嘉義市警察局長沈炳信（左）率員到立委王美惠（右）服務處關切。記者李宗祐／攝影
嘉義市立委王美惠接獲炸彈恐嚇信。圖／翻攝立委王美惠臉書
嘉義市立委王美惠接獲炸彈恐嚇信。圖／翻攝立委王美惠臉書

恐嚇 炸彈 王美惠

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