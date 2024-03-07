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疑不滿新北社會局 莽男全身淋滿汽油衝進家防中心

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區中正路社會局家暴暨性侵害防治中心，今天下午驚傳有人要自焚。1名72歲男子今天下午3時走進家防中心，社工及民眾聞到男子全身都散發汽油味嚇得趕緊報警。板橋警方及消防人員迅速派員趕抵，警方立即將男子制伏，所幸並未釀成嚴重意外。目前男子已被帶回警局偵詢，以釐清男子犯案動機。

據了解，這名72歲男子原與家防中心社工約定近期面談，但男子今天上午突然打給社工表示要立即約時間面談，但社工表示這時段已有其他民眾約好婉拒。不料男子下午3時許竟直接來到家防中心，全身散發濃厚汽油味。社工與其他民眾立即報警，警方到場將男子制伏解除一場驚魂記。警方後續將深入調查釐清，並朝公共危險方向偵辦。

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警方及消防人員獲報趕抵家防中心。記者黃子騰／翻攝
警方及消防人員獲報趕抵家防中心。記者黃子騰／翻攝

家暴 社工

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