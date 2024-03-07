立委王美惠收到炸彈信恐嚇 警鎖定帳號追查

嘉義市民進黨籍立委王美惠在臉書發文表示在公務信箱收到炸彈恐嚇信，信中冒用高雄市長陳其邁名義，揚言在她的服務處已安裝炸彈，要求匯款2000萬元，否則引爆炸彈；王美惠說，為了鄉親及服務團隊的安全，已向警方報案。市警局長沈炳信表示，目前未發現爆裂物，派員加強服務處巡檢，已鎖定可疑帳號追查中。

立委王美惠在臉書表示，「今天一早，阿惠的公務信箱收到了炸彈恐嚇信。

信件冒用陳其邁的名義，揚言在阿惠服務處已安裝炸彈，並要求匯款2000萬元，否則就要引爆炸彈。為了鄉親及服務團隊的安全，阿惠立刻向警方報案，也請同仁務必注意自身安全。

台灣是自由、民主、法治的社會，可以廣納不同聲音及意見，但不容許用威脅的手段來表達訴求，阿惠強力譴責恐嚇等不法之行為，身為民意代表肩上背負著重大的社會責任，絕對不會因此向惡勢力低頭。

近期已有多起炸彈恐嚇事件，造成國人的恐慌。阿惠要求相關單位一定要積極偵辦，以維護社會安定及民眾的安全。」