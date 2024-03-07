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影／礁溪轎車撞兩波釀1死3傷 47歲駕駛稱是「高血壓藥」惹禍

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭47歲李姓男子昨晚7時許駕車沿礁溪路由南向北行駛，疑似精神恍惚，開入慢車道，在2個路口闖紅燈撞擊3輛機車，造成1死3傷。李男稱可能是服用高血壓藥導致，詳細情況待抽血結果出爐檢警才能研判；藥師指出，單純的高血壓藥少有此類副作用。

李男昨晚載著友人從宜蘭市開往礁溪，經過台9線礁溪路一段，不明原因駛入慢車道且越開越快，友人勸他開慢點也沒有反應；下午7時40分許，李男先後在礁溪路一段與瑪僯路口、礁溪路二段與瑪璘路口，相隔500公尺追撞3車4人。

李男先撞倒停等紅燈的28歲林姓男機車騎士和33歲游姓女乘客，又在下個路口，追撞46歲吳姓男機車騎士與24歲林姓男機車騎士。其中28歲林姓騎士、游女、24歲林姓騎士分別被送往陽大附醫、杏和醫院，無生命危險；吳男整車被撞飛，當場無呼吸心跳，被送往杏和醫院搶救後宣告不治。

警方對李男實施酒測，酒測值為0，依涉犯公共危險及過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。據了解，李男稱是因為服用高血壓藥物，才導致精神恍惚，警方在車上搜索只找到醫師開立的高血壓藥，沒有其他藥物，目前已抽血送驗。

宜蘭縣藥師公會理事長楊永安指出，一般的高血壓治療藥物並沒有精神恍惚的副作用，除非醫師開立處方箋時有搭配其他藥物，比如鎮定劑等等，具體原因還是要等待檢警調查結果。

宜蘭李姓男子疑似精神恍惚開車連續闖紅燈，追撞機車，釀1死3傷，稱是服用高血壓藥導致。藥師指出，一般高血壓藥沒有此類副作用，除非有搭配鎮定劑等藥物。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭李姓男子疑似精神恍惚開車連續闖紅燈，追撞機車，釀1死3傷，稱是服用高血壓藥導致。藥師指出，一般高血壓藥沒有此類副作用，除非有搭配鎮定劑等藥物。記者陳敬丰／翻攝

宜蘭 機車騎士 高血壓

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