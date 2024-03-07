外籍女大生丟錢包 高雄女警人美心細這招讓她失而復得

高雄市警苓雅分局凱旋所女警吳春芳（左）發現印尼女大生遺失皮夾，想方設法找到失主。記者林保光／翻攝 印尼籍李姓女子來台就讀大學，連假期間遺失錢包，經路人送到派出所。女警吳春芳人美心細，發覺失主是外籍女學生，遇連假沒錢可用可能心急如焚，細心尋失主，從學生證綁定的「一卡通」功能找到李女，令李女喜出望外。

高雄市警苓雅分局凱旋路派出所女警吳春芳，2月8日晚間在派出所備勤，遇有人送來1只黑色皮夾，說是在高雄師範大學旁拾獲，希望警方聯絡失主。

吳春芳打開皮夾，裡面有李姓女大生的學生證、生活照、現金，因無其他通訊聯絡方式可找到李女，心想正值放假期間，失主遺失錢包，生活一定不便。她細心發現，學生證綁定一卡通功能，馬上聯繫一卡通的客服，請客服轉告失主，果然，隔天李姓女學生就趕去凱旋路派出所認領皮夾。

李姓女生說她從印尼來台就讀大學，當時正趕著去火鍋店幫忙，沒注意皮夾遺失，回住處後才驚覺皮夾不見，加上身上也沒錢，相當懊惱。她接到電話得知錢包被好心人送去派出所，感激警方想方設法找到她，讓她的錢包失而復得。