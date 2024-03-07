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影／夫妻檔攀玉山失聯4天…救援人員頂惡劣天氣持續搜救

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導

張忠益、王明麗夫妻倆日前攀登玉山失聯，救援人員持續搜救當中。圖／翻攝登山借問站
張忠益、王明麗夫妻倆日前攀登玉山失聯，救援人員持續搜救當中。圖／翻攝登山借問站
逢甲EMBA峰鷹登山協會會長張忠益與妻子王明麗兩人日前攀爬玉山，驚傳雙雙失聯高雄市消防局3月5日接獲報案後立即出動2車8人前往救援，持續趕往現場途中，目前玉山國家公園管理處也派遣6人前往救援，但尚未發現失聯者。

高雄市消防局第六大隊組長蕭世弘表示，昨天一早原本有申請空勤隊支援載運救援人員上山，但因天候不佳，改從塔塔加登山口入山，救援人員預計今天才能抵達圓峰山屋，也會持續另集結救援人力，待天候轉好上山協助搜尋救援。目前玉山國家公園管理處已就近派6人前往搜救，唯山上因天候能見度不佳，增加不少救援難度。

據悉，先前有山友發現張忠益、王明麗夫妻兩人在圓峰山屋置留的登山物品，但時隔兩夜遲遲未見到人，也在南玉山的岔路上有發現遺落登山杖，但南玉山沿途卻沒有發現相關蹤跡。

失聯 玉山國家公園 高雄市

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