影／高雄女駕駛停路中卸貨 超派男攔車丟安全帽爭論引警來
賴姓女子將小貨車停在高雄市濱山街卸貨，因停在路中央的誇張違停行為，引發路過陳姓機車騎士不滿，攔車趨前告誡，賴卻不甘示弱對陳大小聲，雙方當街起爭執，陳怒摔安全帽理論；警方獲報到場，賴自知理虧向陳道歉，雙方和解後離去。
臉書社團「高雄大小事」今天上午貼出一則影片，指鳳山區濱山街塞車原因之一，只見影片中，一輛自小貨車停在路中央，前方一名機車騎士對著女駕駛破口大罵，當街甩丟安全帽，對著女駕駛大小聲。
轄區鳳山警分局警方指出，事件發生在前天中午12時許，文山派出所警方接獲鳳山區濱山街有一起行車糾紛，員警到場後，了解當時賴姓女子（50歲）駕駛小貨車在濱山街卸10塊矽酸鈣板時，後方騎車的陳姓騎士（20歲）認為賴卸貨影響後方車流，於是攔車和賴理論，雙方發生行車糾紛。
由於賴女稱，當下已向陳男道歉，經警方排解後，雙方願意當場和解、不需警方協助，警方當場機會教育，告誡賴卸貨妨礙人車通行，會被開單舉發，也會影響用路人及行車安全。
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