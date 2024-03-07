傳有人要仿效鄭捷...板橋捷運掀恐慌 警證實：有收到報案

板橋警方立即上網留言安定民眾心情。記者黃子騰／翻攝 新北市板橋捷運站近期有保全向民眾提醒「不要上車睡覺，要注意觀察四周，車廂四周設有滅火器，遇有緊急狀況可拿來使用」，並表示有某校學生要仿效鄭捷犯案。訊息被PO上網路社群後頓時引起民眾恐慌。板橋警方經查證確有此傳言，警方已規劃勤務針對板橋車站、捷運站等處加強巡邏防制，以維市民安全。

據了解，有網友在網路社群發文「還記得鄭捷事件吧！搭板南線的人最近注意一下，捷運站保全說最近有人想效仿鄭捷隨機殺人，請各位堤防小心，帶點防身武器，尤其江子翠這段」。有網友補充表示她周一晚間7時許在板橋站練舞時，先是無意聽到保全的對話，後來當天保全也傳來通報的LINE訊息。同時該名保全也提醒他們上車後不要睡覺或戴耳機。回想當時鄭捷案的恐怖事件十分擔心，因此發文提醒網友。

貼文曝光後迅速引起網友熱議及恐慌，轄區板橋警方獲報前往板橋捷運站詢問，有保全表示3、4天主管有在公務群組傳送一則網路資料，內容略以「他處」車站有隨機傷人案件，提醒同仁執勤注意。警方聯繫該名何姓主管時，何男向警方表示，他任職捷運公司保全工作已18年之久，且曾在工作崗位上遭精神病患傷害，感觸良多；平時會將相關網路新聞傳在其保全公務群組提醒同仁注意安全。

何男表示曾於5日晚間在板橋捷運站跳舞區，提醒練習跳舞之學生「不要上車睡覺，要注意觀察四周，車廂四周設有滅火器，遇有緊急狀況可拿來使用」等語。並出示手機中LINE訊息「捷運警察接獲桃園蘆竹分局通報，有某大學畢業生在該校系群組傳送：我去板南線隨機殺人好了，勤務同仁提高警覺」。