台南天坑初步檢測鄰房無傾斜 市府：拚上午6時西門路通車

皇龍建設於台南市中西區五妃街、西門路口住宅大樓建案，6日晚發生天坑案，經南市土木技師公會檢測，周遭鄰房無傾斜，1樓梁柱也沒有明顯結構性裂縫，尚屬安全，但將持續24小時監測，以維住戶生命財產安全。

此建案五妃路處6日下午5時多發生路面塌陷出現天坑，有1輛小貨車掉落坑中，另1輛轎車右後車輪懸空在坑洞處也岌岌可危，經以重型吊車吊起陷落坑中小貨車，但下方基地出現凹陷，吊車傾斜，沒多久後吊車及吊臂傾倒，吊臂砸落西門路，橫跨整個西門路，造成交通中斷。

附近住戶人心惶惶，深恐因此大樓工程造成地基掏空，房屋會有危險。事發後，市府成立前進指揮所，副市長趙卿惠坐鎮指揮，工務局長、水利局長、民政局長、交通局長都到齊，市議長邱莉莉、市議員蔡宗豪都來關心。

台南市土木技師公會也出動人員到場監測，昨晚11點多完成初步檢測，理事長許引絃表示，對基地緊鄰的南側、東側及五妃街處鄰房做檢測，傾斜率都小於二百分之一，經查民房一樓梁柱也沒有明顯結構性裂缝尚屬安全。