聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南天坑初步檢測鄰房無傾斜 市府：拚上午6時西門路通車

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

皇龍建設於台南市中西區五妃街、西門路口住宅大樓建案，6日晚發生天坑案，經南市土木技師公會檢測，周遭鄰房無傾斜，1樓梁柱也沒有明顯結構性裂縫，尚屬安全，但將持續24小時監測，以維住戶生命財產安全。

此建案五妃路處6日下午5時多發生路面塌陷出現天坑，有1輛小貨車掉落坑中，另1輛轎車右後車輪懸空在坑洞處也岌岌可危，經以重型吊車吊起陷落坑中小貨車，但下方基地出現凹陷，吊車傾斜，沒多久後吊車及吊臂傾倒，吊臂砸落西門路，橫跨整個西門路，造成交通中斷。

附近住戶人心惶惶，深恐因此大樓工程造成地基掏空，房屋會有危險。事發後，市府成立前進指揮所，副市長趙卿惠坐鎮指揮，工務局長、水利局長、民政局長、交通局長都到齊，市議長邱莉莉、市議員蔡宗豪都來關心。

台南市土木技師公會也出動人員到場監測，昨晚11點多完成初步檢測，理事長許引絃表示，對基地緊鄰的南側、東側及五妃街處鄰房做檢測，傾斜率都小於二百分之一，經查民房一樓梁柱也沒有明顯結構性裂缝尚屬安全。

工務局長陳世仁說，坑洞處到11時多已灌了30車的混凝土約240立方公尺，預計要灌350立方公尺，混凝土灌到坑內水溢出並溢完就算完善；吊臂傾倒橫跨路面部分，拚今天上午6時前通車。

台南天坑案造成重型吊車吊臂墜落西門路上，整個道路不通，市府拚7日上午6時前恢復通行。記者鄭惠仁／攝影
台南天坑案造成重型吊車吊臂墜落西門路上，整個道路不通，市府拚7日上午6時前恢復通行。記者鄭惠仁／攝影
台南天坑案經南市土木技師公會檢測，周遭鄰房無傾斜，1樓梁柱也沒有明顯結構性裂縫，尚屬安全。記者鄭惠仁／攝影
台南天坑案經南市土木技師公會檢測，周遭鄰房無傾斜，1樓梁柱也沒有明顯結構性裂縫，尚屬安全。記者鄭惠仁／攝影

住戶 台南 天坑

延伸閱讀

台南天坑釀吊車翻覆！黃偉哲將提前返國 副市長趕抵現場：居民暫不須撤

影／救台南天坑小貨車再傳意外！大吊車慘翻覆 吊臂倒塌「甩飛貨櫃」撞警車

台南市營建工地旁道路出現數十公尺大天坑 小貨車掉落工務局查原因

新建案工地傳小貨車跌落天坑 台南市府勒令停工

相關新聞

影／轎車暴衝慢車道撞飛3機車影像曝 連闖紅燈釀1死3傷

宜蘭礁溪路6日晚間發生1死3傷連環追撞車禍，1輛轎車飆速行駛機慢車道，闖紅燈撞機車肇逃，過2個路口，又撞飛2輛停等紅燈的...

影／救台南天坑小貨車再傳意外！大吊車慘翻覆 吊臂倒塌「甩飛貨櫃」撞警車

台南市中西區西門路一路與五妃街口的建案工地，今晚下午6點五妃街側的路面塌陷，出現天坑，1輛小貨車掉入坑中，另輛轎車也一半...

台南天坑初步檢測鄰房無傾斜 市府：拚上午6時西門路通車

皇龍建設於台南市中西區五妃街、西門路口住宅大樓建案，6日晚發生天坑案，經南市土木技師公會檢測，周遭鄰房無傾斜，1樓梁柱也...

小貨車掉落坑洞！台南市新建中工地旁道路塌陷 疑支撐不住釀禍

台南市中西區五妃街一處新建中工地旁道路，今天下午5點43分發生小貨車輛掉落坑洞，幸好車上沒有，警方獲報到場查處。據了解，...

新北成蘆橋轎車自撞分隔島前緣 駕駛脫困送醫

新北市成蘆橋五股往蘆洲方向，今晚9時許有1輛轎車疑因駕駛疲勞恍神，自撞汽、機車道分隔島前緣，54歲何姓男子受困駕駛座，車...

台南天坑釀吊車翻覆！黃偉哲將提前返國 副市長趕抵現場：居民暫不須撤

台南市中西區西門路一段和五妃街口的建案工地今晚一旁路邊地面塌陷，導致天坑，1輛小貨車陷入洞中，且協助處置的大型吊車，竟也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。