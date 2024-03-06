傳攀玉山下落不明！逢甲EMBA峰鷹登山協會會長夫婦失聯 兒急發文求助山友

逢甲EMBA峰鷹登山協會會長張忠益與妻子王明麗兩人日前攀爬玉山，驚傳雙雙失聯，二人兒子緊急在臉書「登山借問站」上留言，「失聯至現在的兩位山友是我的父母，希望各位山友有任何線索可以提供」。逢甲大學也證實張忠益為逢甲EMBA的校友，昨日接獲訊息後，透過EMBA學生聯繫，但都無人接聽，會持續連繫中。

據了解，張忠益夫妻抵達玉山南峰後就失聯，兒子留言指出「3/3當日原訂計畫是：圓峰山莊、玉山南峰三叉峰、東小南山、鹿山、圓峰山莊，據先前有山友說有在南玉山的岔路上發現遺落的登山杖，如發現的山友有看到貼文的話，是否能指出遺落大概位置？」他表示目前目前高雄消防第6大隊正在搜救中。

先前的山友則留言，「據排雲管理員描述兩位山友於3/2抵達圓峰山屋，本團成員於3/3下午抵達圓峰山屋後，中午抵達的其他山友便一直都只看到兩位山友的登山物品」、「連續兩夜都沒有等到兩位山友返回山屋，在南玉山的岔路上有發現遺落登山杖，南玉山沿途都沒有發現相關蹤跡，有逢甲EMBA峰鷹登山協會的成員也請多注意。」

逢甲大學表示，逢甲EMBA峰鷹登山協會成立約半年，由109畢業校友張忠益創立，成員主要為逢甲EMBA的登山愛好者。據了解，此次活動為校友私人的登山活動，並非學校社團活動，目前持續與張忠益連繫中，希望一切平安。