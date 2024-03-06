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疑誤食異物送醫…6個月大女嬰處危險期「昏迷指數3」 屏縣府暫停保母收托

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣50多歲蔡姓居家托育人員4日照顧6個月大女嬰，女嬰疑誤食異物送醫救治，女嬰到院前呈現OHCA無生命跡象，經急救轉入小兒加護病房，生命徵象仍不穩定，處危險期，昏迷指數3分，屏東縣府社會處表示，全案啟動調查，並該名保母立即停止收托。

社會處指出，50多歲蔡姓保母在民國100年11月16日取得托育人員技術士證，101年5月28日在屏東縣執業登記為合格在宅保母，101年9月起收托至今托育19名幼兒，期間未有重大照顧缺失。根據屏東縣居家托育服務中心訪視紀錄，蔡姓保母過往服務狀況良好，受傷幼兒是家長透過親友介紹，去年12月1日起送托，縣府今年1月9日至托育地訪視，托育狀況及互動情形尚好。 

醫院在本月4日下午2點多接獲救護車送到急診室，女嬰到院前呈現OHCA無生命跡象，量不到心跳血壓，經急救後轉入小兒加護病房，醫院表示，女嬰生命徵象仍不穩定，處危險期，昏迷指數只有3分。

社會處表示，5日接獲通報後，由兒少保護社工開案，提供案家心理支持並協助後續醫療、檢警調查等事宜，連結屏東縣律師公會媒合律師協助後續司法程序。

縣府表示，同時就該名保母其他2名收托幼兒，依「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」第18-2條規定，在行政調查期間，通知家長該名保母辦理停托，依家長意願轉介至其他保母。案件調查期間暫停蔡姓保母收托幼兒。

據了解，這名保母共收托3名嬰幼兒，案發當天1名嬰幼兒請假，保母照顧兩名嬰幼兒，照顧過程中6個月大女嬰疑誤食異物，全案仍在調查中。

社會處指出，全案進入偵查階段，後續依檢警調查事實，協助家長提告或由縣府提獨立告訴，若有兒少權法第49條情事，縣府將據以裁罰新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並公布其姓名，同時依據前法第26-1條規定，廢止蔡姓保母的居家式托育服務登記證書。

屏東縣50多歲蔡姓居家托育人員4日照顧6個月大女嬰過程中疑誤食異物，女嬰仍處危險期，昏迷指數3分，屏東縣府社會處表示，全案已啟動調查，該名保母立即停止收托。圖為屏東縣府外觀。圖／報系資料照
屏東縣50多歲蔡姓居家托育人員4日照顧6個月大女嬰過程中疑誤食異物，女嬰仍處危險期，昏迷指數3分，屏東縣府社會處表示，全案已啟動調查，該名保母立即停止收托。圖為屏東縣府外觀。圖／報系資料照

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