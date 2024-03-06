北市校門驚見變裝男 戴假髮著女學生百褶裙制服… 警追人查動機

台北市某學校本月4日出沒一名變裝男，戴著假髮、穿著女生百摺裙校服，徘徊校門口，校方警衛見狀發現他假扮成女學生模樣，懷疑其意圖隨即趕走報警。警方今指出，雖此人無違法行為，但為了校園安全，將調查釐清其目的。

中山警方指出，3月4日下午5時許，接獲校方報案，校門口警衛發現一人形跡可疑，上前查看發現疑為男子面戴口罩、頭戴假髮，身穿女生冬季制服，日式水手服，格子百褶裙，搭配黑色褲襪，在校門口徘徊目的不明，警衛隨即要求離去。

警方獲報到場，已不見變裝人士，隨即巡視學校周邊也未見人影。警方今指出，已規劃加強校園周邊巡邏，遇有可疑人士將落實盤查，此名人士雖無違法行為，但為確保校園安全，將持續調閱周邊監視器畫面，以釐清身分，了解徘徊校門口緣由。