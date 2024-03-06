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苗縣通苑接連有車失控衝水田 救難人員笑「百萬名車來耕田？」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣海線通苑地區，近日接連上演有車輛衝出路面「犁田」的交通事故，尤其苑裡鎮昨傍晚及今天凌晨接連兩起車禍，肇因都是十字路口未減速禮讓而釀禍，都有事故車衝落農田，當地救難協會人員也不禁半開玩笑「最近農民都非常有錢，請百萬名車耕田！」警方呼籲用路人行經閃燈或無號誌路口時，應減速慢行

通霄警分局指出，上周二苗128線通霄鎮烏眉里路段才發生曳引車失控衝落水田事故，導致爛泥噴飛覆蓋路面長達50公尺，嚴重影響交通，當地通苑五南救難協會人員到場協助用掃把清理路面泥土，最後再由消防隊出動水車協助用水清理。

昨傍晚苑裡鎮新復里位在新復3路與新復18路口，準備開車上班的60歲黃姓男子，行經該路口時，與剛下班35歲鄭姓女子駕駛的掀背車發生碰撞，鄭女的車輛被撞入田裡，黃男車輛也差點下田，雙方車輛的車頭受損嚴重，2車駕駛幸好只有臉部及胸部的撞傷，送醫後無大礙。

無獨有偶，今天凌晨4點多，苗47線位在苑裡鎮社苓里高速公路涵洞出口，又發生兩輛自小客車相撞事故，1輛轎車撞斷號誌燈，另輛車則是衝進田裡，造成兩名駕駛受傷就醫。

警方表示，苑裡連兩起閃燈號誌路口交通事故，都位在重劃區內道路，呼籲用路人行經路口時應遵守號誌，尤其遇閃黃、閃紅燈或無號誌路口時，更應減速慢行，注意並禮讓橫向來車。

今天凌晨4點多，苗47線位在苑裡鎮社苓里高速公路涵洞出口車禍，其中轎車也衝進田裡。 圖／民眾提供
今天凌晨4點多，苗47線位在苑裡鎮社苓里高速公路涵洞出口車禍，其中轎車也衝進田裡。 圖／民眾提供
今天凌晨4點多，苗47線位在苑裡鎮社苓里高速公路涵洞出口車禍，造成1輛轎車撞斷號誌燈，另輛車則是衝進田裡。圖／民眾提供
今天凌晨4點多，苗47線位在苑裡鎮社苓里高速公路涵洞出口車禍，造成1輛轎車撞斷號誌燈，另輛車則是衝進田裡。圖／民眾提供
昨傍晚苑裡鎮新復里位在新復3路與新復18路口，黃姓男子轎車與鄭姓女子駕駛的掀背車發生碰撞後，鄭女的車輛被撞入田裡，黃男車輛也差點下田，雙方車輛的車頭受損嚴重。圖／民眾提供
昨傍晚苑裡鎮新復里位在新復3路與新復18路口，黃姓男子轎車與鄭姓女子駕駛的掀背車發生碰撞後，鄭女的車輛被撞入田裡，黃男車輛也差點下田，雙方車輛的車頭受損嚴重。圖／民眾提供

失控 慢行 車禍

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