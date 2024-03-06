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彰化男遭投資群組詐騙200萬 差點又被假律師誆

中央社／ 彰化6日電

彰化73歲劉姓男子日前在Line投資群組被騙新台幣200萬元，加入另一個投資群組後，有人佯裝律師可幫他追回款項，但須先匯款5萬元；郵局人員察覺有異，才阻止劉男再受騙。

彰化縣警察局和美分局今天發布新聞稿指出，和美鎮劉姓男子日前參加Line投資群組，對方謊稱是律師，表示可協助追回遭詐騙的款項，但需先付訂金。劉男到中寮郵局臨櫃要跨行匯款5萬元，行員眼尖發現劉男言詞閃爍且飄忽不定，懷疑可能遭詐騙，立即通知中寮派出所員警到場了解。

劉男得知是詐騙集團常用的詐騙手法，立即停止轉帳，並同意員警協助將對方Line帳號刪除及封鎖，成功保住存款。

警方告訴中央社記者，劉男原本在Line投資群組被騙200萬元，怕被家人知道不敢報警。近期他在另一個投資群組透露曾被騙，有人私訊他並表示可協助追回，劉男一心想拿回200萬元，不疑有他才去匯款。

和美分局表示，近期假投資詐騙猖獗，且利用穩賺不賠、保證獲利、高報酬率、購買虛擬貨幣、未上市股票等關鍵字包裝，導致被害人難以判斷真偽而遭詐。

另外，詐騙集團常教導被害人，面對行員提問可謊稱房屋修繕、親友借貸及購買汽車等理由，避免行員起疑心而通知警方到場，如發現疑似遭詐，可撥打報案電話110或反詐騙專線165即時查證。

詐騙集團 郵局

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