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17歲女兒領養2貓 母卻丟公園…不只棄養人、出養人也被罰

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市動保處日前獲通報，在板橋區望月公園廁所外，發現袋子內裝有2隻貓，疑似遭人棄養，經查發現，原本晶片登記飼主陳先生透過網路轉送他人飼養，但晶片未轉讓予受讓人，而2貓卻被受讓人母親詹小姐棄養，陳先生因沒讓貓施打犬病疫苗，依動保法開罰3萬元，詹小姐棄貓行為被開罰6萬元。

動保處指出，動保人員獲報後，立即派員把貓咪帶回安置，依據晶片資訊約談飼主到案說明。原飼主陳先生到案說明表示，貓隻原先由FB社群領養，已於2023年10月送養給受讓人，但晶片卻未轉讓，受讓人才快17歲，且未經母親詹小姐同意飼養，導致貓隻被母親丟棄在公園內。

動保處也向海山分局調閱監視器畫面，鎖定棄貓行為人。動保處指出，詹小姐棄養貓咪行為，已違反動保法規定，飼養動物，除得交送動物收容處所或主管機關指定場所收容處理外，不得棄養，除依法開罰6萬元，也沒入2隻貓，並將詹小姐列入飼養黑名單中，不得再飼養寵物

原飼主陳先生從2014年認養2隻貓後，因飼養期間未定期完成施打狂犬病疫苗，依動物傳染病防治條例第13條規定，飼主應每年為所飼養寵物注射狂犬病疫苗，開罰3萬元罰鍰。

動保處統計，2023年棄養開罰案件共38案，裁罰原因為棄置寵物經動保處通知不領回，動保處據以裁罰罰鍰3萬至15萬元、沒入寵物、認養黑名單及強制參加動保講習。2023年6月一位徐姓民眾開車棄置1隻狗狗至八里動物之家，依動物之家監視器及蘆洲派出所提供相關路段監視器畫面，最終查詢車籍資料，後續裁罰3萬元。

動保處呼籲，於網路平台上認領犬貓皆須確認合法來源，並確認是否有植入晶片、每年定期施打狂犬病疫苗及絕育。網路認養糾紛多，若有簽訂契約要注意內容，且認養人應為成年人，未成年如想飼養寵物者則應與家人溝通且同意後，由成年家人為寵物晶片登記。若飼主不擬續養也應向地方主管機關申辦，棄養行為依動保法可開罰3萬至15萬元罰鍰。

動保處獲報，前往板橋望月公園將被棄養的貓咪帶回收容。圖／新北市動保處提供
動保處獲報，前往板橋望月公園將被棄養的貓咪帶回收容。圖／新北市動保處提供
動保處獲報，前往板橋望月公園將被棄養的貓咪帶回收容。圖／新北市動保處提供
動保處獲報，前往板橋望月公園將被棄養的貓咪帶回收容。圖／新北市動保處提供
動保處向海山分局調閱監視器畫面，鎖定棄養貓咪的詹小姐。圖／新北市動保處提供
動保處向海山分局調閱監視器畫面，鎖定棄養貓咪的詹小姐。圖／新北市動保處提供
動保處獲報，前往板橋望月公園將被棄養的貓咪帶回收容。圖／新北市動保處提供
動保處獲報，前往板橋望月公園將被棄養的貓咪帶回收容。圖／新北市動保處提供
動保處向海山分局調閱監視器畫面，鎖定棄養貓咪的詹小姐。圖／新北市動保處提供
動保處向海山分局調閱監視器畫面，鎖定棄養貓咪的詹小姐。圖／新北市動保處提供

動保法 寵物 棄養 認養

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