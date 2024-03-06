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澎湖漁船海上失火 5船員跳海驚險獲救

聯合報／ 記者王昭月林保光／澎湖即時報導

澎湖馬公籍「全振成」漁船昨晚在海上發生火警，火勢猛烈，船上5名船員跳海逃生，獲附近漁船救起。海巡署獲報，派遣海巡艇趕赴搶救，直到深夜船已燒毀，今天由其他漁船夾帶返回馬公港。起火原因仍待調查。

海巡署第十三巡防區指揮部昨晚7時47分許接獲報案，指「全振成」漁船在虎井西2.8海里處失火，船上有4名台灣船員和1名菲律賓籍船員跳海求生。澎湖海巡隊成立緊急應變中心，立即派遣編號「10091」、「3583」、「3503」3艘巡防艇馳往救援、滅火。

昨晚8時許，3583艇抵達漁船起火海域，搜救落海船員，10091艇全力以強力水柱滅火，不久第十三巡防區獲悉，5名落海船員已獲附近友船「滿福春99號」救起，海巡艇接駁5名船員上艇，檢視5人都未受傷後全力滅火。

但是全振成漁船火勢猛烈，火苗吞噬整艘船，海巡艇強力高壓消防泵滅火，直到昨晚8時48分控制火勢後，部分艙間已燒毀，仍有悶燒復燃疑慮，便先由3583艇先載5名船員返馬公港，其他2艇持續灌救，但是，起火漁船隨潮汐北漂。

今天上午7時15分，全振成漁船漂到小門西南1.3海里處，才由友船「滿福春99號」、「興財發」夾帶拖回馬公港，直到上午9時左右，航抵進入第八海巡隊旁碼頭，因船上仍有殘火，消防局動員撲滅餘火。

馬公籍漁船「全振成」昨晚在海上發生火警，火舌吞噬整艘船。圖／澎湖海巡隊提供
馬公籍漁船「全振成」昨晚在海上發生火警，火舌吞噬整艘船。圖／澎湖海巡隊提供
馬公籍漁船「全振成」昨晚在海上發生火警，漁船經友船拖帶回港，消防隊正以泡沫撲滅餘火。圖／澎湖消防局提供
馬公籍漁船「全振成」昨晚在海上發生火警，漁船經友船拖帶回港，消防隊正以泡沫撲滅餘火。圖／澎湖消防局提供
馬公籍漁船「全振成」昨晚在海上發生火警，經友船拖帶回港，消防隊正以撲滅餘火。圖／澎湖消防局提供
馬公籍漁船「全振成」昨晚在海上發生火警，經友船拖帶回港，消防隊正以撲滅餘火。圖／澎湖消防局提供

海巡署 澎湖 火災 馬公

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