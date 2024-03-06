小四女童被媽媽罵半夜負氣離家 南警漏夜協尋協助返家

台南市國小4年級女童因被媽媽說教後、心情不佳，昨天凌晨趁母親睡覺時離家出走，家屬發現女童不見蹤影，嚇得立即外出尋找，家屬在遍尋不著後，謝姓母親著急到市警二分局南門派出所請求協助，員警受理報案時，民權派出所就已經尋獲女童，並安置在派出所內，順利平安通知她父母接回身邊，結束一場驚魂記。

南門派出所昨天凌晨1點多，接獲謝姓婦人報案稱，她10歲女兒因為被她唸了兩句後，心情不佳，趁他們睡覺時負氣跑出家門、不知去向，可能的去處都找不到人，很擔心她的安危，趕緊到派出所報案請求警方協助尋找。派出所除受理失蹤人口案件外，並立即派員調閱監視器及通報鄰近派出所協尋女童可能的去處。

所幸在南門派出所受理報案的同時，民權派出所接獲民眾報案稱，在府前路一段發現走失兒童，警員趙國君立即派遣巡邏警員鄭亦晉、王御政前往查處，走失兒童即是南門所受理協尋的謝姓女童，在確認女童身分及其身體狀況沒有大礙後，員警將她載回派出所內休息照顧安置，即通知女童父母親前來派出所將女童帶回家，家屬對於警方能迅速找回女童，表達感激之意。

警二分局表示，家中若有年幼孩童，應多給予關懷及照顧，避免其離開視線，如孩童離家不知去向，可立即向警方報案，警方會積極協助讓幼童能盡速平安返家。對於家庭管教方式，請保持理性溝通外，需要時也可尋求專業人士協助，不要做可能傷害自己或他人的事情，以免抱憾終身。