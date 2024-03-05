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不滿親戚借300萬房子遭法拍 他奔博愛特區商辦大樓砸場
簡姓男子聽聞親戚的房子遭法拍，認為是貸款的租賃公司做怪，找來2名友人至北市中正區某商辦大樓，持近百公尺的鐵棍砸場，該租賃公司的玻璃跟電腦螢幕都被砸毀，3人犯案一分鐘後就搭車逃逸。警方獲報，立刻調閱監視器畫面以車追人，一天內帶回動手的簡男，並通知2名友人到案說明，警詢後依恐嚇、毀損罪送辦。
警方2月29日早上9點多獲報，中正區衡陽路上的某商辦大樓5樓某租賃公司遭人砸場，辦公室玻璃、電腦螢幕遭砸毀，現場無人受傷，財損約2萬多元，到場時犯嫌已逃逸無蹤，徒留犯案工具鐵棍一支；由於事發地在博愛特區，轄區警方不敢大意，立刻組專案小組釐清。
警方調閱監視器畫面，發現犯嫌一夥3人犯案僅一分鐘就開車離開，驅車往新北市方向離去，掌握出3人身分，要求主嫌簡男（22歲）、鍾男（26歲）、林男（27歲）到案說明。
簡男3月1日中午12點多到案，供稱在舅舅、奶奶家聽到「他們宜蘭的家被法拍」，追問得知，原來舅舅有跟租賃公司借貸300萬元，拿宜蘭的房子做抵押，孰料因還不出錢房子慘遭拍賣，不理解親人借個錢，房子所有權就不見了，認為是對方在作怪，才找友人出氣。
警方詢問了解，該租賃公司跟簡男的親戚雙方確實有借貸關係，但房子被法院法拍，一切程序都合法；又確認，當下動手的就只有簡男，其他2名友人只是在場「助陣」，警詢後將涉案3人依恐嚇、毀損等罪函送法辦。
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