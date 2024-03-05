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新北新店女癲癇發作卡廁所 消防員拆馬桶救人

中央社／ 新北5日電

新北市新店區1名女性在家中廁所突然癲癇發作，滑倒後卡在馬桶與牆壁間，消防員拆馬桶成功救人。消防大隊提醒，遇癲癇發作患者應保持冷靜、移除附近傢俱，不要強行撬開患者牙齒。

新北市政府消防局第四大隊今天中午12時許獲報，1名有癲癇病史的30歲女性受困於家裡廁所內，且不斷抽搐，她的父親見狀立刻報案求助。

消防員趕抵後發現，患者因突然癲癇發作而滑倒，並卡在馬桶與牆壁間，由於空間狹小，消防員利用破壞器材拆除馬桶後，下午1時41分成功協助脫困，所幸患者肢體疼痛但意識清醒，沒有明顯外傷，隨後送醫治療。

第四大隊長陳志瑋提醒，民眾遇到癲癇發作患者，應立即撥打119求助，且要保持冷靜，排除患者附近傢俱、防止碰撞；當患者抽搐時，不要強行撬開牙齒；且大部分抽搐會在5分鐘內停止，待抽搐結束後，再協助患者側躺，讓口水或嘔吐物流出。

消防員 癲癇 馬桶

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