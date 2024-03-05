北市捷運站2女遭潑不明液體 警鎖定犯嫌追緝

有女子稱昨天在台北捷運南港展覽館站月台，遭男子潑灑不明液體。示意圖／北捷公司提供

有女子稱昨天在台北捷運南港展覽館站月台上車時，遭1名男子潑灑不明液體，且另有女乘客也受害。警方獲報後，已採集被害人衣物送驗並掌握特定對象，積極儘速查緝犯嫌到案。

有網友在社群網站臉書（Facebook）「汐止集團」發文表示，昨天下午1時24分在北捷南港展覽館站月台要上車時，被1名男子潑灑不明液體，另有女乘客也遭遇相同情況。

台北市政府警察局南港分局今天透過新聞稿表示，經查發文的廖姓女子事發後，經現場工作人員協助，於捷運站看完案發畫面後離去，尚未向警方報案。

不過，同樣受害的湯姓女子昨天下午1時45分許於南港展覽館站出口附近遭潑灑不明液體，分局受理報案後，立即派員警陪同到捷運站內調閱監視器，發現犯嫌為同一名男子。