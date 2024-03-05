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新科立委黃捷收恐嚇信 寄信者冒檢長俞秀端名義勒索800萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

民進籍新科立委黃捷的公務電子信箱，今天上午收到恐嚇信，寄信者在信中聲稱「不想你自己以及你的服務處人員全部變成死尸（屍），給我準備800萬新台幣」。黃捷的辦公室主任今天上午已向高雄市苓雅分局報案。

黃捷辦公室今天上午9時許把恐嚇信內容貼上她的臉書，信件內容是冒用桃園地檢署檢察長俞秀端的名義，將電子郵件寄到黃捷的公務信箱。恐嚇信內容除了留下恐嚇勒索內容，還留「PayPal」帳戶，聲稱「你只有24小時活命的機會」，還附上子彈照片。

黃捷辦公室接室恐嚇信後，立即連繫她，黃捷也在臉書上 留言，「今早在我的信箱收到電子恐嚇信，要脅我與團隊的人身安全，附上子彈照，恐嚇意味濃厚。此名經查為桃園地檢署俞秀端檢察長，特別冒名檢察長，更有挑釁之意。連續收到恐嚇信，確實不可輕忽。目前我已向警方報案，也請團隊務必留意安全」。

據了解，寄信人除了利用俞秀端名字，申設Gmail信箱，寄恐嚇信給黃捷，另也用黃捷的公務信箱，寄信到總統府等機關信箱，由總統府電子信箱自動回覆信件給黃捷。

據警方了解，以往以類似手法寄信給民意代表的信件，大多是境外IP，警方正追查寄信給黃捷的電子信箱IP。

黃捷辦公室在臉書貼出恐嚇信內容。圖／摘自黃捷臉書
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民進黨立委黃捷上午表示收到恐嚇信。記者曾吉松／攝影
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恐嚇 總統府 黃捷

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