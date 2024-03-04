快訊

法國羽賽／「麟洋配」教練遭竊、李洋坦言害怕 體育署說話了

17LIVE宣布台灣區擬裁員 疫後業務受到「嚴格挑戰」

羽球／戴資穎法國拚冠 北高兩市214公車致敬球后在位紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／以為傳單靠近看...18張鈔票亂飛 外送員急送警招領

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子上月底騎機車行經西屯區時，沒注意口袋內7100元被風吹落到路面，後方行經的黃姓外送員原以為是傳單散落，靠近察看才發現是「滿地鈔票」，撿完清點有18張，送交警方失物招領，警方循車牌通知陳女領回，陳女不斷向拾得人與警方致謝。

經查，陳姓女子（53歲）在上月20日騎機車行經西屯區何厝街時，突然遇到一陣強風，將她外套口內的鈔票吹落路面，但陳女絲毫未察覺，幸好後方黃姓外送員騎機車經過，以為現場有掉落傳單，靠近一看才發現是鈔票，幫忙撿拾後發現，現場鈔票有5張千元鈔、2張500元鈔，以及11張百元鈔，一共7100元。

黃姓外送員向附近民眾詢問後，確認非附近住戶遺失的，就將現金送往第六警分局何安所失物招領，警員胡清暘在受理後也立即調閱現場監視器畫面，透過車牌聯繫陳姓女子。

陳女到派出所領回現金時，十分感謝拾得的黃姓外送員與警方，她說現金飾當天上午，買菜完放在口袋裡的，沒想到在前往上班途中，被強風吹落在路面。

第六警分局呼籲，民眾出門在外，應時時注意隨身物品的保管及人身安全，將重要物品放於安全位置，避免遇突發狀況時手足無措。

台中市陳姓女子（左）在上月底騎機車行經西屯區時，外套口袋的18張鈔票被吹飛在地，黃姓外送員發現後，送交警方失物召領。圖／第六警分局提供
台中市陳姓女子（左）在上月底騎機車行經西屯區時，外套口袋的18張鈔票被吹飛在地，黃姓外送員發現後，送交警方失物召領。圖／第六警分局提供
台中市陳姓女子在上月底騎機車行經西屯區時，外套口袋的18張鈔票被吹飛在地，黃姓外送員發現後，送交警方失物召領。圖／第六警分局提供
台中市陳姓女子在上月底騎機車行經西屯區時，外套口袋的18張鈔票被吹飛在地，黃姓外送員發現後，送交警方失物召領。圖／第六警分局提供

外送員 監視器 鈔票

延伸閱讀

什麼情況會給外送員小費？ 網曝2狀況豪灑小費：太辛苦了

台中外送員紅燈迴轉收罰單 警用「目睹」開單遭撤銷

無辜枉死！才送完餐準備牽車 女外送員遭撞慘死車下

新莊轎車疑暴衝撞死60歲女外送員 9機車遭波及

相關新聞

北市工人身體不適墜11米亡？勞檢：雇主也未做好安全防護

台北市大安區今天上午10點多一處工地，發生52歲羅姓石材修補工人墜落死亡意外，北市勞動局勞檢處也第一時間前往稽查，發現羅...

影／相差30歲在新莊公園喝酒打架 七旬翁疑砸破酒瓶割傷對方

新北市新莊區四維公園今天下午近5時發生打架事件，警方獲報趕抵時，41歲廖姓男子背部遭利器割傷流很多血，被緊急送往板橋亞東...

台北阿伯騎車載金紙 驚險竄出火球

台北市南京東路、塔悠路口，3月3日晚上7時許，一名騎士騎車載著金紙，不料突然著火，機車右後方頓時竄出火球，幸好騎士自行發...

假送餐真領錢！協會詐4縣市逾4百萬補助 縣市府這樣說

社福團體「台灣58金融仕家協會」負責人林仁豐涉吸收親友充當假志工，以替長者送餐為名向涉嫌向雙北市、新竹縣、雲林縣政府詐領...

影／以為傳單靠近看...18張鈔票亂飛 外送員急送警招領

台中市陳姓女子上月底騎機車行經西屯區時，沒注意口袋內7100元被風吹落到路面，後方行經的黃姓外送員原以為是傳單散落，靠近...

煞車不及肇禍！中和公車與2機車追撞 騎士乘客5人傷

新北市50歲李姓男子今天中午駕駛公車行經中和區中正路時，因煞車不及撞上前方騎乘重機的60歲張姓男子，此時後方騎乘機車的4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。