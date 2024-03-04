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影／以為傳單靠近看...18張鈔票亂飛 外送員急送警招領
台中市陳姓女子上月底騎機車行經西屯區時，沒注意口袋內7100元被風吹落到路面，後方行經的黃姓外送員原以為是傳單散落，靠近察看才發現是「滿地鈔票」，撿完清點有18張，送交警方失物招領，警方循車牌通知陳女領回，陳女不斷向拾得人與警方致謝。
經查，陳姓女子（53歲）在上月20日騎機車行經西屯區何厝街時，突然遇到一陣強風，將她外套口內的鈔票吹落路面，但陳女絲毫未察覺，幸好後方黃姓外送員騎機車經過，以為現場有掉落傳單，靠近一看才發現是鈔票，幫忙撿拾後發現，現場鈔票有5張千元鈔、2張500元鈔，以及11張百元鈔，一共7100元。
黃姓外送員向附近民眾詢問後，確認非附近住戶遺失的，就將現金送往第六警分局何安所失物招領，警員胡清暘在受理後也立即調閱現場監視器畫面，透過車牌聯繫陳姓女子。
陳女到派出所領回現金時，十分感謝拾得的黃姓外送員與警方，她說現金飾當天上午，買菜完放在口袋裡的，沒想到在前往上班途中，被強風吹落在路面。
第六警分局呼籲，民眾出門在外，應時時注意隨身物品的保管及人身安全，將重要物品放於安全位置，避免遇突發狀況時手足無措。
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