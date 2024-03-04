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大義滅親 兄兩度偷拍洗澡 妹堅持提告到底

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市中和一名男子，去年3月為滿足個人性慾，竟然異想天開，在自家浴室裝設外型如骰子的微型行車記錄器，偷拍妹妹洗澡；同年7月他再度試圖偷拍時，被妹妹察覺有異報警，並堅持對胞兄提告。新北地檢署依刑法無故竊錄他人性影像既遂、未遂共2罪起訴。

檢警調查，男子犯案用的行車紀錄器，因為只有骰子大小易於隱藏，男子於是將行車紀錄器藏匿在浴室天花板上，去年3月某日首次成功偷拍胞妹洗澡過程。去年7月31日下午4時許，他食髓知味，打算以同樣手法裝設行車紀錄器再度偷拍，結果器材被胞妹發現。

其妹發現遭偷拍後堅持報警，警方於是前往男子房內，起出犯案用的行車紀錄器和存放偷拍胞妹洗澡的影片的電腦主機，當場人贓俱獲，男子於是坦承全部犯行。同時檢警也將男子犯案用電腦主機和行車記錄器，連同偷拍影像，依法全部沒收。

新北市中和一名男子，竟兩度在自家浴室裝設微型行車紀錄器，偷拍自己親妹妹洗澡，遭新北地檢署依刑法無故竊錄他人性影像罪起訴。示意圖／Ingimage
新北市中和一名男子，竟兩度在自家浴室裝設微型行車紀錄器，偷拍自己親妹妹洗澡，遭新北地檢署依刑法無故竊錄他人性影像罪起訴。示意圖／Ingimage

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