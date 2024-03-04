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土城社區大樓驚傳墜樓已蓋白布 消防員掀開竟是這東西

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區裕民路1處社區日前傳出有人墜樓，新北市消防局獲報派遣人車前往救援，消防人員到場後立即架設救助設備並進入社區內確認。不料進入後卻在社區中庭發現一具蓋著白布的物體，消防人員掀開察看，竟然是一具假人模特兒。經了解後才知是劇組在拍攝影片造成民眾誤會，解除這場烏龍虛驚。

據了解，新北市消防局上月25日中午12時許接獲報案，土城區裕民路有跳樓救助案件。消防人員立即出動，到達後一組人員先架設救助設備，另一組救護人員進入社區大樓確認狀況，報案民眾表示從對面觀看疑似有人跳樓。消防人員在一樓中庭發現一具蓋著白布的假人模特兒。經釐清後才知有劇組在拍攝影片，劇組也對造成民眾誤會感到十分抱歉。

新北市消防局第五大隊長鍾世銘表示，民眾應隨時注意身邊心理或身體不適親友，若發現有異常情形應即了解及關心，勿因一時衝動造成遺憾。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

消防人員掀開白布後，發現原來是一具假人模特兒。記者黃子騰／翻攝
消防人員掀開白布後，發現原來是一具假人模特兒。記者黃子騰／翻攝

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